Mario Pergolini insultó a los diputados que votaron la ley de Teletrabajo: “Son hijos de put..."

El empresario y conductor de radio, Mario Pergolini, insultó a los diputados y senadores que la semana pasada aprobaron la ley de Teletrabajo, que establece derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores y regula cómo se debe concretar el home office y que entrará en vigencia 90 días después de que sea superada la pandemia de coronavirus. La norma, muy resistida por el sector empresario, desató la furia del ex CQC, que disparó: “Son unos imbéciles, ya a esta altura creo que son unos hijos de puta”.

Pergolini cuestionó la ley aprobada y aseguró que los legisladores que votaron a favor de regular el Teletrabajo “hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo”. El empresario, dueño de Vorterix, firmas de tecnología y conductor de radio manifestó su enojo con la nueva normativa que otorga derechos a los trabajadores como la desconexión digital, la posibilidad de volver al trabajo presencial, la entrega de materiales para trabajar (computadoras y software, por ejemplo) y el pago de un plus por utilizar sus propios elementos y una compensación por los gastos de Internet, por ejemplo.

“Quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema”, afirmó Pergolini en su programa radial. “¿Por qué doy mi punto de vista? Contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia, una persona que podría haber tenido dos, tres trabajos, cortos, sencillos, con nuevas metodologías, los llevamos a como teníamos las metodologías de trabajo en los años 60, en los 70, que todavía no cambiaron”.

El empresario se preguntó: “¿Así quién va a contratar gente de esta forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga que se viene haciendo. Una de las razones por las que no se contrata gente. El que da trabajo no quiere dar trabajo”. Además, Pergolini cuestionó que la decisión de hacer home office dependa exclusivamente de los empleados y no de los empleadores.

“Esto lo que tiene de bueno es que podés reducir lugares, que podés dar trabajo con menos costo, bueno, si la persona de golpe dice “no, ahora quiero que me des un lugar físico de trabajo” y se puede dar por despedido y como es un trabajador pleno… Todas las ventajas de tenerlo en el teletrabajo se perdieron”, cuestionó el empresario de medios.

La furia de Pergolini fue más allá y apuntó a que en todo el mundo no existe una ley de Teletrabajo porque “aún es un tema que están estudiando. Porque ponen a los empresarios, que son los que van a dar trabajo, pero se sigue pensando que el que da trabajo es un hijo de puta, hacen todo para que el tipo que da trabajo, no dé trabajo”.

“No se dan cuenta – continuó Pergolini – de lo que están legislando, nunca dan ventajas para que haya trabajo, te frenan las ganas de dar trabajo, cada vez que doy trabajo es un problemón, estos tipos son unos tarados”.