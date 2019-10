Marixa Balli fue internada de urgencia al caer de cinco metros de altura

No son días fáciles para Marixa Balli. El domingo pasado se cumplió un año de la muerte de su hermano Luis Alberto Caballi, quien fue atropellado por una moto en el barrio de Villa Crespo, y este miércoles sufrió un fuerte accidente mientras estaba trabajando en su local de ropa del Centro Comercial Avellaneda: se cayó de cinco metros de altura.

La vedette fue atendida rápidamente por personal del SAME y debió ser trasladada de urgencia al hospital más cercano. “La paciente Marisa Laura Caballi debió ser trasladada en las primeras horas de la tarde al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, tras caerse de cinco metros de altura en su local de la Avenida Avellaneda 3484 y sufrir politraumatismos varios", detallaron.

Tras los estudios, Marixa fue diagnosticada con "policontusiones y traumatismo de pelvis" y derivada por su prepaga a una clínica privada. El 13 de octubre se cumplió un año de la muerte del hermano de Marixa Balli, Luis Alberto Caballi, quien fue atropellado a los 60 años por una moto al cruzar la intersección de las avenidas Corrientes y Ángel Gallardo.

Desde aquel momento, la vedette tomó distancia de los medios, dedicándole tiempo a su negocio, al cuidado de su madre y al pedido de justicia por su hermano, cuyo cuerpo todavía no fue entregado a la familia para su sepultura. “Voy a cumplir casi un año de un silencio absoluto, necesito recuperarme y estar óptima para hablar”, había dicho Marixa días atrás.

Y agregó: “Es muy duro, muy difícil, hay un antes y un después, un dolor muy profundo. Fueron momentos muy duros, en el momento que me siente a hablar quiero hacerlo con propiedad porque tengo calentura y bronca. Hay un antes y un después de esta situación, pero trato de sobrellevar la situación de la mejor manera, porque tengo una madre para acompañar”.

En aquel momento, Marixa detalló que “Tengo bronca, odio y dolor” y sentenció: “Si me hubiese acelerado de calentura en sentarme en un programa, me hubiera desbocado, hubiera sido muy dura con quien yo considero que es el asesino de mi hermano. Que se prepare para cuando me siente en un programa de televisión. Tengo todo acumulado, tengo un odio que llega al infinito”.

Al ser atropellado, Caballi fue trasladado inmediatamente al Hospital Durand con politraumatismos y murió horas después. Para recordarlo, y como cada mes, Marixa publicó un posteo con un corazón negro en su cuenta de Instagram, mostrando el dolor que siente desde aquel entonces y como reclamo de justicia.