Marixa Balli habló de Bossi y confesó que le bailaba "la cachaca desnudo": "Me volvía muy loca"

Martín Bossi es el hombre de las mil caras. Un transformista, como le gusta definirse. Hace exactamente un año, el humorista dialogaba con BigBang y afirmaba: "No es que me vinculan a mujeres porque ando tiroteando, relaciones de 10 o 15 años. Lo niego y me acusan de negador serial. Pero es mentira. Digan que ya no necesito prensa y que lleno teatros sin hablar del corazón, sino dirían que este pelotudo se quiere volcar de cualquier cosa".

Ahora, Bossi volvió a ser noticia, pero a raíz del relato de una de sus tantas ex parejas: Marixa Balli. Resulta que en su regreso a la televisión, la emprendedora se animó a dar detalles íntimos de cómo era el humorista cuando estaban de novios. "Era divino. Muy divertido. Lo que pasa es que lo que me volvía muy loca de él era que me imitaba”, arrancó, entre risas, como invitada en el piso de LAM.

De acuerdo con la bailarina, lo que realmente le molestaba de Bossi era su excelente imitación sobre ella. “Me molestaba hablar conmigo misma. Me imitaba todo el tiempo", dijo y ante la consulta de Ángel de Brito, quien le preguntó si la imitaba mientras mantenía relaciones con ella, Marixa destacó: "Yo no hablo de mi vida privada", dijo y el periodista no dudó en retrucar la respuesta: "Es verdad, sí".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Finalmente, Yanina Latorre quiso saber si Bossi "¿Bailaban la cachaca desnudo?", y la morocha, con picardía, le respondió: "Y... la cachaca es el ritmo del amor". Marixa no es la primera en dar detalles de cómo es Bossi en la intimidad, ya que meses atrás Romina Giardina, más conocida por su apodo Momi, había calificado como "una mierda" su relación con el capocómico.

Y continuó: “Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos. Hoy lo adoro a Martín. Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo por los 100 años del teatro. Gasalla hacía su obra, yo era bailarina y tenía partes también actuadas con él. Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’. Martín, mi pareja, mi novio... Él en la plaza con la mina y yo…Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias. No quiero estar en los portales ahora con la cara de Fernanda Iglesias, Bossi, yo".

Ante la pregunta sobre porqué creía que su vida amorosa era tan buscada en los medios, Bossi profundizó: "Como nos obligan a los actores y a las personas a deconstruirnos, también deberían los periodistas deconstruirse en el sentido que ¿y si empiezan a interpretar que tengo una sexualidad que la vivo diferente? ¿Y si empezamos a interpretar juntos que un hombre y una mujer no tienen que ir a la cama o ponerse de novios? Hay cosas más interesantes", sostuvo en una charla con este porta, donde además agregó: "¿Y si dejamos de cosificar sexualmente a los seres humanos porque si están juntos tienen que coger, coger y coger? Por ahí hay otras opciones".

Para el actor, los medios actuales "no interpretan que hay personas que eligen otra manera de vincularse con el amor". "A mi me han acusado de una palabra muy fea que es mujeriego y depredador, cosa que me parece muy espantosa porque le han faltado el respeto a las mujeres que han elegido libremente estar conmigo, una noche o mil. Podremos interpretar que soy una persona que vive la sexualidad libre, que tengo amores y que los cuido muchísimo de ser públicos o que, por ahí, tengo un amor, pero no es el amor que me dicen. Puedo estar con una mujer comiendo que no sea mi novia o tener sexo, que puedo estar con un hombre que no sea mi pareja y sea mi amigo", sentenció.