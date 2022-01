Marlene se enojó con los que dicen que los Montaner son una "secta": “Me horroriza…”

Sin dudas, Ricardo Montaner es uno de los cantantes más exitosos de América Latina y de los más queridos en Argentina. Con el paso de los años, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna crecieron como artistas y supieron convertirse en referentes de la música para nuevas generaciones, Ricardo fue bautizado como el líder de la familia. Pero, puertas para adentro, en realidad, el poder está centrado en una sola persona: Marlene Rodríguez Miranda, la esposa de Montaner desde 1989.

Y eso quedó en claro durante la boda de Stefi Roitman y Ricky, que se celebró el último fin de semana en Exaltación de la Cruz, en una megafiesta que contó con invitados estrellas, catering de lujo y bebidas de marcas extranjeras y valuadas en miles de dólares.

Durante esa jornada, la novia no tuvo ni voz, ni voto. En su rol de experimentada productora, Marlene no deja nada librado al azar durante el casamiento de su hijo. Lo más llamativo fue que lució una camisa blanca, el color que, usualmente, solo deben utilizar las novias durante sus bodas.

Lo cierto es que la jefa el clan dejó bien en claro cómo ejerce el poder en el hogar al que ahora se sumó la modelo argentina. Por supuesto, las críticas se multiplicaron en las redes sociales. En primer lugar, por el rol de Marlene. En segunda lugar por no dejar que Roitman organice su propia boda. Y por último, por su vestimenta de color blanco en el casamiento de su hijo.

A eso se suma la creencia que da vueltas sobre el clan Montaner hace años. Y eso está vinculado a férrea unidad que mantienen como grupo familiar y que los obliga a vacacionar todos juntos y hasta pasar la cuarentena en la misma casa, hasta su profunda fe en la religión evángelica. Por esos motivos, muchos los han bautizado como una secta.

Después de mucho tiempo de silencio, Marlene se animó a hablar y opinó sobre todas las creencias que sobrevuelan a su familia.

En ese sentido, sobre la denominación secta para los Montaner, la productora fue tajante: "A mí me duele un poco más. Y me imagino que me duele más porque soy como la mamá gallina (sic) que no quiero que digan nada de mis hijos. Sobre todo, cuando siento que no es justo".

Entonces, la madre de Mau, Ricky y Evaluna relató en una charla con Carmen Barbieri, en su programa de Magazine: "Me puse a leer mientras esperaba que me vinieran a buscar y hubo dos comentarios muy feitos en la broma, y yo las bloqueé. Y las bloqueé porque no quiero tener gente tóxica en mi vida, ni en las redes ni en la vida”.



Al ser consultada sobre si le molesta que las tilden de “dictadora”, que hablen mal de sus hijos y de su esposo, y que maltraten a su nuera, contestó: "A mí me afecta. Yo sé que los artistas de mis hijos están mucho más curados. Entonces, yo me mantengo más retirada de eso porque me duele".

Por otra parte, Marlene dijo que la sorprende que tilden a su familia como “perfecta”. En es punto, contó intimidades sobre el clan que viven en Miami: "Tenemos miles de diferencias. Me da gracia porque no hay nada distinto a nosotros a una familia tradicional, lo único que estamos más expuestos. Somos una familia que nos peleamos, por supuesto".

Y siguió: "Me horroriza cuando dicen que somos una familia perfecta. Me horroriza porque no hay nada más lejano a eso. Tenemos 500 motivos todos". En ese sentido, dijo sobre el flamante matrimonio de su hijo y la extraña frase de su hijo que dijo que “Nadie entra, ni sale del grupo”: “Nosotros apostamos al amor para toda la vida. Puede pasar que se divorcie alguien. Pero no nos casamos pensando que si no funciona nos separamos. Que nadie entra es que no hay terceros, y que nadie sale porque aquí estamos y vamos a estar bien".