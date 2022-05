Marley anunció que será padre por segunda vez: "Empecé el tratamiento"

El host de La Voz que también tiene un reality show para la plataforma Paramount+ expresó en su ciclo las ganas de volver a ser papá de una nena. Cuando comentó este deseo, su madre quiso saber qué nombre elegiría y él dijo: "Se llamaría Milenka. Me gusta Milenka". El nombre es de origen ruso y significa "mi pequeña".

Con respecto a la opinión de su pequeño de 4 años al enterarse, Marley comentó que no se lo comentó "tan específicamente". "Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí", dijo, y siguió: "Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda".

"Nos hemos ido una vez de vacaciones juntos a México, que invité yo a toda la familia porque quería volver a verlos y estar con ellos", le contestó a un periodista de Telefe sobre la relación de Mirko con Brittany, su mamá biológica

Y siguió: "También hay que entender que esto es una relación, que es la persona que tuvo nueve meses en la panza a mi hijo. Ella todo el tiempo le cantaba, le ponía música. Sus hijos le daban besos a la panza y le decían: 'Buenas noches, bebito'. Entonces hay una conexión que va a quedar eternamente”.