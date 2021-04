Marley contó cómo fue el momento en que Mirko le preguntó por su mamá

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, causó un momento de fuerte emoción cuando contó en el programa Flor de Equipo (Telefé) cómo fue el momento en que su hijo Mirko le preguntó sobre su madre. Cabe recordar que el menor nació a través de un vientre subrogado, y justamente eso fue lo que el conductor le contó a su hijo. “Siempre hay que ir con la verdad”, sostuvo.

Marley estuvo como invitado este martes a la mañana en el programa conducido por Florencia Peña y, como es natural, dedicó parte de su estadía allí a hablar de Mirko, de tres años, que además de ser su hijo es un acompañante permanente en sus programas de televisión y en las redes, de modo que se ha convertido en un personaje popular para el público argentino.

El conductor de Minuto para ganar estaba contando que en su último cumpleaños, al momento de pedir los tres deseos, había pensado en cosas buenas para Mirko. “(Y también) agregué tener una hermanita”, dijo. “Me gustaría una hermanita porque no hay mujeres en mi caso”, añadió.

Entonces, le consultaron a Marley: “¿Mirko ya te preguntó por su mamá?”. Y el conductor respondió con una broma: “Sí, hace un montón. Cuando nació”.

Luego de las risas de todos los presentes en el lugar, Marley contó cómo había sido en realidad ese momento con su hijo. “Me lo preguntó un día en que hacíamos uno de los Zooms del jardín, que estábamos todos los padres haciendo la clase de gimnasia. Corríamos alrededor de una mesa, porque yo hago la clase con él, cuando en un momento dicen: ‘Bueno, ahora pídanle a mamá y a papá que los ayuden con esto’”, contó.

“Entonces él se queda y me dice: ‘¿Y mi mamá?’ -continuó el conductor-. Como que (Mirko) dijo ‘nombraron a dos personas y yo me di cuenta de que tengo una sola’ ”. Luego, Marley recordó la respuesta que dio entonces: “Yo le dije ´hay chicos que tienen mamá y papá, hay chicos que tienen mamás y chicos que tienen papás. Vos tenés papá'”.

Después de escuchar la explicación, Mirko dijo “ah, bueno” y “siguió en lo suyo”, expresó Marley. Luego, el conductor de Telefe narró que otra vez una niña le había preguntado en la plaza a Mirko por su mamá, y que el pequeño respondió lo que él le había contado: “No, yo tengo papá, no tengo mamá”.

Cuando lo consultaron acerca de si él ya había pensado antes la respuesta que daría ante esa pregunta, primero bromeó: “Yo no pienso”. Pero más tarde expresó: “No, no tenía ensayada la respuesta, pero me dijeron 'vos siempre andá con la verdad y hasta donde él quiere saber y siempre si sigue preguntando, hay que contestarle, pero no hay que agregar información demás, de acuerdo a la edad’”.