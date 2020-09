Martín Baclini admitió que Agustina Agazzani no le devolvió los $30.000: "Me decepcionó"

A comienzos de semana, Cinthia Fernández aseguró ante las cámaras que Agustina Agazzani le había "robado" 30 mil pesos a Martín Baclini durante la fugaz relación que mantuvieron a principios de año.

"Ella no me interesa. Pero por lo menos, yo no le robé a Martín. Fíjense…", dijo y afirmó: “30 mil pesos le sacó. Le hizo una lloradita de que estaba sin laburo por la pandemia, y Martín le volvió a pagar 30 mil pesos de alquiler (por los dos meses)”.

Consultado por esta versión, el empresario rosarino confirmó los dichos de Cinthia y contó que la ex participante del Cantando 2020 nunca le devolvió la plata del alquiler que le prestó.

"Yo no hablé. Fue Yanina (Latorre) la que dio la información y no estoy para desacreditarla porque sino estoy mintiendo en cámara. Fue real, cada uno sabe los actos que comete", sostuvo Baclini en dialogo con Los Ángeles a la mañana.

En ese sentido, el dueño del Palacio de la Oportunidad remarcó que lo "decepcionó" la actitud de Agazzani y aclaró: "No es normal que pase eso. A mí nunca me pasó, pero respeto que cada uno es como es. Yo no estoy para juzgar a Agustina. Las cosas sucedieron como contó Yanina y fue un préstamo, fue claro. Fue una vez en marzo y después de vuelta en abril. Esa segunda vez lo hice por depósito bancario para quedarme tranquilo, pero no la juzgo".

Según explicó el empresario, todavía está esperando que la actual pareja de Agustín Bernasconi lo llame para arreglar esta suerte de mal entendido. "Ella nunca se habló del tema. Cuando la llamé y coincidimos en que cada uno haga su camino, no pasó nada. Pasaron cinco meses y nunca me llamó para eso. Yo soy un caballero y no me meto en llamarla para esto, pasaron seis meses y ni hablamos. Quiero dejar en claro que un préstamo es un préstamo", cerró.

Baclini será parte del Cantando por un sueño: ingresará a la pista acompañado de Charlotte Caniggia en el ritmo de tres. Junto a la hija de Claudio Paul, también se sumará su hermano Alexander, Micaela Viciconte y Claribel Medina junto a su hija, Agostina.