Martín Baclini se defiende de Cinthia Fernández: "¿Cómo hacés para fingir un abrazo, una caricia?"

El amor se terminó, eso está claro. Solo basta con escuchar las últimas declaraciones de Cinthia Fernández para darse cuenta. La bailarina acusó a Martín Baclini, su ex, de hostigamiento verbal, maltrato psicológico y lo llamó "machirulo": "Lástima que me hacía borrar las conversaciones en las que me trataba como a una trola por mi pasado. Me hacía mandarle los pins de que había borrado todas las conversaciones. Te lo juro por las vidas de mis tres nenas, lo juro por Dios".

Además, no conforme con eso la panelista tildó al empresario rosarino de ser un “cartonero de fama” debido a que, según Cinthia, consiguió llegar a la pista del Bailando por un sueño por segundo año consecutivo gracias a que la conoció y mantuvo una relación con ella. "Él me usó. Me parece un cartonero, es mi opinión. ¿Qué necesidad tiene ahora de ir al 'Bailando'?", opinó.

Pero en medio de esta guerra de amor-odio entre los protagonistas, llegó el turno de que Blacini hiciera su descargo. En primer lugar, el dueño de El Palacio de la Oportunidad se mostró con una actitud "zen" y publicó en Instagram Stories varios videos en los que se lo podía ver bailando y minimizando el escándalo.“A bailar, a cantar y a celebrar la vida”, sumó Baclini, mientras que su ex lo tildaba de violento por la pantalla de El Trece.

Y un poco más serio, decidió hacer un móvil desde su casa con Los Ángeles a la mañana, donde aseguró que nunca fingió su amor por Cinthia y que "respeta" cuando su ex lo acusa de "cartonero" o "violento". "¿Cómo hacés para fingir un abrazo, una caricia? No se puede fingir el amor", dijo el empresario e insistió en que nunca mintió de su amor por la bailarina y sus tres hijas.

"¿Qué pasa cuándo dice que la usé? Es un argumento que creo que hay que respetarlo. Pero acá hay algo claro: vos no podés fingir amar a tres criaturas, amar a una mujer. Te lo puede decir ella también, hemos pasado una semana inolvidable para los dos, que fue lo más lindo que vivimos en nuestras vidas. Hay tantas cosas lindas...", respondió ante la consulta de Ángel de Brito.

Sin embargo, en ese contexto también remarcó que "tiene todo el derecho del mundo" a desenamorarse. "Yo te voy a ser sincero, Ángel. Cuando la conocí, ella sabía todo de mi vida, mi forma de sentirla. Después, es verdad que yo nunca duré más de un año y medio con una mujer. He vivido amores hermosísimos, con todas mis ex hoy tengo una relación hermosa y esta es la primera vez que me toca vivir una situación diferente", sentenció.

Leer también: "Sos una trol...": Cinthia Fernández denunció por violencia psicológica a su ex y la respuesta llegó en vivo

Mientras tanto y lejos de perdonarlo, Cinthia sigue con su postura de guerra y comenzó a borrar todas las fotos que tenía junto a Blaclini en Instagram.: 'Dijo que lo usé económicamente? La verdad que tendrías que dar un poquito el ejemplo, porque si tenés un negocio para gente humilde, andar ostentando tanto no está bueno. ¿Por qué lo tiene que decir (lo del vehículo)? ¿Supuestamente él no lo hizo de corazón? Es bastante de poco hombre, bastante machirulo''.