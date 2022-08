“Martín Bossi me dejó por Fernanda Iglesias”, la inédita confesión de una bailarina de Showmatch

A pesar de que no se sabe nada de la vida privada de Martín Bossi (47), una entrevista radial a su ex novia aportó información inédita sobre el artista. Aunque siempre se habló de Isabel Macedo y Alina Moine como las supuestas compañeras sentimentales del actor, Romina “Momi” Giardina rompió el silencio y puso su nombre en el tapete.

Se trata de una de las profesionales que formó parte como bailarina de varios elencos de ShowMatch. Momi, como le dicen, contó en el programa Dame Aire que mantuvo una relación con Bossi que duró más de cuatro años. Y aunque al principio la definió esa etapa como “una mierda”, pudo explayarse para explicar mejor los motivos de sus dichos:

“Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos cuando me separé”.

Tras la confesión, una de las conductoras quiso indagar más sobre el asunto. “¿Estabas muy enamorada?”, preguntó. A lo que la invitada respondió: “Mal, pero ustedes no entienden. Él es muy pasional, ahora lo adoro”.

Un final abrupto

La entrevista siguió su curso y las conductoras le preguntaron por el final de la relación. Y aunque la bailarina no tiene el mejor recuerdo de ese momento, siguió en modo honestidad y contó lo sucedido.

Según declaró, mientras aguardaba detrás del escenario antes salir al ruedo en una obra en el Maipo donde participaba, un título de Revista Pronto la dejó sin palabras: “La nueva pareja: Martín Bossi y Fernanda Iglesias”. A lo que reaccionó: “Martín, mi pareja, mi novio. Él en la plaza con la mina y yo...”, explicó sin todavía dar crédito de aquella noticia.

“Es un tarado, no se hace eso”, opinó una de las periodistas. Momi respondió: “Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias”. Y de yapa le mandó un saludo a la periodista: “Un beso a Fernanda. No quiero estar en los portales ahora con la cara de Fernanda Iglesias, Bossi, y yo”.