Pampita usó el vestido que Norma Aleandro lució cuando ganó el Oscar

La noche de los Martín Fierro son una ocasión especial para celebrar a la industria de la televisión pero también para que se den reencuentros y también homenajes. En ese sentido, Carolina Ardohain protagonizó un momento muy inolvidable para el mundo de la moda.

Es que Pampita, quien está nominada como mejor jurado, llegó al hotel Hilton de Puerto Madero con un vestido único. Es que la modelo lució una pieza confeccionada por la recordada diseñadora Elsa Serrano, que falleció de manera trágica durante 2020, luego de que un incendio se desatara en su casa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, ¿de qué se trataba la pieza? Pampita eligió rendirle homenaje a Serrano con un recordado diseño, el mismo que utilizó Norma Aleandro durante la entrega de los Premios Oscar, cuando La historia oficial ganó el galardón a mejor película extranjera.

Durante una entrevista con Telefe, Pampita aseguró: "Muy contenta porque estoy usando un vestido con mucha carga emotiva, es un vestido que uso Norma Aleandro cuando ganó el Oscar en la película de La historia oficial, es un vestido de Elsa Serrano, yo le había prometido a Elsa que en alguna gala iba a usar uno de sus vestidos y no se pudo dar…".

Enseguida, relató que habló con la familia de Elsa para coordinar este homenaje y aseguró: "Así que muy amablemente las hijas de Elsa que están ahí, me cedieron del museo de Elsa este vestido maravilloso, entonces sé que me va a estar acompañando como le había prometido y me va a estar acompañando como le había prometido y las vueltas de la vida quiso que sea en esta oportunidad en este Martin Fierro".

Por último, y en compañía de su esposo, Roberto García Moritán, dijo: "Me preparé con mucha emoción, muy contenta por las nominaciones de Show Match, Pampita Online y mejor jurado, estoy por ambas ternas y Show Match también".