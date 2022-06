Martín Russo mano a mano con BBN: de sus inicios a los 14 años a ser reconocido por Luis Miguel como su mejor imitador

Julio Iglesias, Dyango, Raphael, El Puma Rodríguez, Luis Miguel, Nino Bravo, Chayanne, Ricky Martin y muchos más. No por nada a Martín Russo, histórico humorista e intérprete argentino, lo bautizaron como "el hombre de las mil voces” y a lo largo de los años logró cosechar cientos de miles de aplausos y elogios. Pero es tal vez una frase que el propio "Sol de México" pronunció sobre su trabajo, su mayor logro: “Es mi mejor imitador en todo el mundo”.

Martín está radicado en Miami desde el 2012, en donde vive con una visa de trabajo que renueva cada tres años. Se fue allí hace 10 años contratado por una reconocida empresa de cruceros para realizar shows y también trabajó para Telemundo como coach de un reality. Aquellos espectáculos le abrieron muchas puertas: participó en programas de tevé muy importantes como el de "Don Francisco" y el de Ismael Cala por CNN, entre otros.

Pero en más de una oportunidad aclaró que, de todos modos, la Argentina tiene "muy buenos programas de radio, televisión, teatro", donde hizo toda su carrera "desde muy jovencito". De hecho, luego de una gira que realizó el año pasado por San Juan, Tucumán, La Rioja, Santa Fe y Mar del Plata, entre otros puntos del país, regresará con su espectáculo “Tributo al Sol, Luis Miguel en concierto”. "Con toda humildad te digo que no sé si está mejor que los shows de Luis Miguel", aclara.

Primero se presentará este jueves 23 de junio en el renovado Teatro Regina de Av. Santa Fe (Plateanet) como única presentación en CABA y luego volverá a recorrer el país con una nueva gira que incluirá "las mejores canciones" de Luis Miguel. “Haber hecho el show por mi país, era un sueño que me faltaba cumplir y fui muy feliz al hacerlo”, cuenta el artista en diálogo con BigBang antes de hacer una puesta en escena y corroborar que todo esté en perfectas condiciones.

Durante la nota, recordó que comenzó su carrera a los 14 años cuando, durante un verano en Mar del Plata junto a su familia, fue a probar suerte a Canal 8 y quedó elegido. "Yo comencé a los 14 años en forma de juego. Me gustaba ver programas y cantantes por la televisión, empecé imitando a los cantantes clásicos cono El Puma, Julio Iglesias o Dyango y un día probé suerte en Mar del Plata mientras vacacionaba con mi familia. ¡Fue en canal 8 y me contrataron!", recordó.

Siendo tan solo un adolescente, Martín detalló que a partir de ahí "no paró más", comenzó a trabajar en distintos lugares como boliches o pubs y explicó que su gran paso lo dio recién a los 22 años, de la mano de Juan Alberto Mateyko -a quien no dudó en definir como su "padrino artístico" - en la radio. "Estar con Mateyko me abrió la puerta para dos eventos muy importantes en mi vida: estar con Corona y que me contraten para VideoMatch", contó.

Y agregó: “El primer teatro lo hice gracias a Juan Alberto Mateyko, que es como mi padrino artístico. Yo trabajaba con él en Radio Rivadavia y se comunica Héctor Ricardo García al aire para citarme a hablar con él. Me dijo: ‘Voy a hacer una revista con Jorge Corona en el Astros y quiero hablar con usted’. Fui, me hizo la propuesta y no solo que debuté, sino que cobré mucho más de lo que podía pretender".

En ese tiempo, trabajaba en restaurantes y bares "por muy poca plata" y le explicó a este sitio que nunca le dijo cuánto quería ganar, sino que el propio García le hizo la propuesta que lo convenció e hizo su sueño realidad. En aquella época y sobre todo desde su adolescencia, Martín ya notaba que tenía cierta facilidad para imitar a determinados cantantes y empezó a practicar sus temas, a impostar la voz, a buscarle el "color" que tantas veces mencionan los músicos.

Pero consultado sobre las razones que lo llevaron a elegir a Luis Miguel sobre el resto, explicó: "Fui sacando diferentes personajes, empecé a imitar en inglés, a Chayanne, a Ricky Martín y cuando Luis Miguel sacó los boleros me encantó. Al principio me gustaban otros cantantes. Hasta que Luis Miguel lanzó su álbum Suave y noté que era impresionante. Además, en esa época lo escuchabas hasta en la sopa y ¡me encantó!".

En ese sentido, sostuvo que no solo le gustaba la voz del mexicano, sino que quedó impactado por "su presencia, el color y la potencia" de Luismi, así también de "como se manejaba en el escenario". "Lo tuve que imitar, me dije ‘lo tengo que incorporar a mis shows’ y cuando lo hice, a la gente le llamaba la atención. El público se sorprendía. En ese momento nadie lo imitaba y a mí me salía bastante parecido", explicó.

Pero el verdadero visto bueno lo recibió del propio protagonista cuando sus participaciones en VideoMatch parodiando las canciones de Luis Miguel llegaron a los oídos de Polo Martínez, manager y gran amigo del artista internacional. Luego de escuchar una imitación de Martín en 1999, el empresario argentino le pidió un VHS para llevarle al "Sol de México". Luismi vio aquella imitación en Acapulco (México) y quedó sorprendido a tal punto que lo primero que hizo fue sonreír y asegurar: “Nunca escuché a nadie que me imite tan parecido, que saque el color de mi voz”. Para felicitar a Martín, decidió enviarle un obsequio: el mismo VHS que le habían hecho llegar a él, pero con su autógrafo.

Además de una remera de la productora de Luismi que decía: “Martín, un abrazo enorme, Luis Miguel”: "Imaginate lo que fue. Si bien había recibido felicitaciones por mis imitaciones de otros artistas como Ricky Martín, Ricardo Arjona y Chayanne, sin lugar a dudas la de Luis Miguel fue muy especial para mí. Me mandó la remera de la productora y su firma en el VHS. ¡Fue una cosa tremenda! y ayer hice un vivo por Instagram y se los mostré a mis seguidores". Pero además de resguardar como un tesoro aquellos regalos del artista mexicano, Martín además recordó el día que lo conoció personalmente en un evento privado en 2002. "Pude acercarme y saludarlo, pero fue muy breve", dijo.

Además de definir aquel encuentro inolvidable como el que definitivamente le marcó su carrera, aclaró que Luismi se acordó de él y de su trabajo. "Fue muy amable, es muy sencillo y respetuoso. No es como lo definen algunos medios. Siempre fue amable conmigo y a partir de ahí me abrió un montón de puertas", detalla el intérprete en la nota con este sitio y aclara, casi al pasar, que se corta el pelo con el mismo peluquero que Luis Miguel. "Su peluquero (el argentino Luis Bonomo) en Miami también es mi peluquero y me contó que a Luis Miguel le gusta escuchar música con un parlante y que espera sentado y con mucha paciencia a que le corte el pelo al resto de los clientes antes de atenderlo a él", remarcó.

De hecho, señaló que el cantante se muestra sin exigencias irreales y hasta detallista con sus fanáticas. En otro tramo de la entrevista, Martín habló de la serie de Luis Miguel y de cómo repercutió positivamente en su carrera, aunque aclaró: "Primero repercutió positivamente para él, que le pagaron cientos de millones y volvió a estar bárbaro económicamente. A mi por supuesto que también porque logré armar mi gira y un montón de notas. Más allá de ser el hombre de las mil voces, actualmente me llaman para hacer un show de 50 minutos completo de Luis Miguel o me piden que arme la mitad con Luismi y la otra mitad con otros artistas", resalta.

En ese contexto, destacó: "Los personajes siempre los elijo yo, pero a veces dejo que el público me pida, y a capella les canto algunas canciones; quedan muy complacidos con ese detalle". "En el 2012 viajé a Miami y me quedé hasta 2016. Volví para hacer teatro y a partir de ahí voy ternando dependiendo del trabajo. ¿Si encontré estabilidad en Miami? Depende. En algunas áreas es mucho más estable, pero en lo artístico es bastante similar. Existe la misma cantidad de shows, pero con la diferencia que en Miami la moneda es en dólares y hay otras oportunidades que acá en Argentina no pasan, como ver en un evento a Luis Miguel o saludar a Carlos Vives mientras toma un helado tranquilo", sumó.

Martín Russo renueva su visa de trabajo cada tres meses, pero en esta ocasión volvió por un tiempo a la Argentina para protagonizar una vez más el show "Tributo al Sol, Luis Miguel en concierto", un concierto con los 26 mejores temas de la carrera de Luismi. "Con toda humildad te digo que no sé si está mejor que los shows de Luis Miguel. Él tiene más de 20 álbumes y mil shows, pero te puedo asegurar que no hizo la elección que hice yo porque él tiene que meter temas por obligación cuando estrena cada álbum. Yo saqué lo mejor de cada uno y no hay tema que no guste. Son 26 canciones muy elegidas. De todos los recitales, pero sin dudas ´Hasta que me olvides´ es la preferida del público. Es increíble lo que genera esa canción, no se si será por la serie, ya que Diego Boneta en el papel de Luis Miguel, se le acerca a la hija, que hace mucho tiempo no la veía, se abrazan, lloran y comienza a sonar esa canción. Eso le quedó mucho a la gente", cerró.