Martín Russo y la versión sobre los "dobles" de Luis Miguel: "Se nota que es su rostro y su sonrisa"

El mundo del espectáculo suele ser víctima de insólitos mitos, leyendas urbanas y afirmaciones que no sólo carecen de credibilidad, sino también de pruebas. Por ejemplo, la figura de Elvis Aaron Presley, una de las más grandes estrellas de rock de todos los tiempos, fue blanco de insólitas versiones que afirmaban que no murió aquel 16 de agosto de 1977, a los 42 años. "Elvis está vivo", se dice una y otra vez. Incluso, dicha afirmación llegó en su momento a la pantalla grande, cuando en la película Men in Black el personaje de Tommy Lee Jones le dice al interpretado por Will Smith: "Elvis no está muerto, sólo volvió a casa", dando a entender que se trataba de un extraterrestre.

Algo similar le ocurre últimamente a Luis Miguel, pero a la inversa. El "Rey sol" hizo vibrar al barrio porteño de Villa Crespo con el extenso repertorio que brindó con sus dos shows (de diez que prevé en esta nueva visita a la Argentina) en el Movistar Arena. El músico se lució con interesantes arreglos y tributos a diferentes estilos frente a los miles de fieles fans que colmaron el estadio.

Pero debido a su cambio de actitud arriba del escenario -sin ir más lejos, pasó de pelearse con los sonidistas de sus espectáculos a disfrutar del mismo- y, sobre todo, al drástico cambio físico que sufrió en los últimos años, los internautas comenzaron a circular en las redes sociales un sinfín de teorías especulativas acerca de la vida del artista. ¿La más mencionada? Que Luismi usa "dobles" arriba del escenario. Una total locura.

Entre las llamativas versiones que circularon en las redes, se destacaron que Luis Miguel "ya no existe", que es "un trucho", "que murió a los 17 años", "que pasó de gordo avejentado a un flaco con toda la onda", "que se achicó", "que ahora está sociable", que se trata de un "imitador", que tiene "los oídos distintos" o que tiene "los hombros más chicos", entre cientos de absurdas especulaciones que no hacen más que divertir al público.

Por este motivo, BigBang contactó a un experto en la materia para intentar llevar un poco de luz ante tanta oscuridad. Se trata de Martín Russo, histórico humorista e intérprete argentino, elegido por el propio Luis Miguel como su "mejor imitador" y que mantiene un trato cordial con el entorno del artista mexicano. "La verdad que me impresionó cómo se cuidó, su rostro, se lo ve radiante, el peinado, bien delgado, muy sonriente, aquello que se decía que se peleaba con el sonidista, que si bien fue así, ahora se lo ve bien, mira al público, se sonríe, ya no está como molesto con el sonido. Así que lo noté anímicamente muy bien", detalló en diálogo con este sitio..

Martín está radicado en Miami desde el 2012, en donde vive con una visa de trabajo que renueva cada tres años. Se fue allí hace 11 años contratado por una reconocida empresa de cruceros para realizar shows y también trabajó para Telemundo como coach de un reality. Aquellos espectáculos le abrieron muchas puertas: participó en programas de tevé muy importantes como el de "Don Francisco" y el de Ismael Cala por CNN, entre otros. Desde hace casi dos décadas que imita al "Rey Sol" y a lo largo de los años logró cosechar cientos de miles de aplausos y elogios. Pero es tal vez una frase que el propio Luismi pronunció sobre su trabajo, su mayor logro: “Es mi mejor imitador en todo el mundo”.

Por este motivo, su palabra está más que autorizada: "De la voz, ¿qué te puedo decir? Increíble que pasan los años y sigue cantando la misma nota, dos horas sin parar. No, no, una cosa, pero increíble que ningún otro cantante he visto así, con tanto poder, y pasando los años, porque está cantando canciones que él grabó cuando tenía 25 años, y ahora tiene 53. Consultado sobre estas versiones extraordinarias que surgieron alrededor de Luis Miguel, Russo afirmó que no logra entenderlas, ya que a su parecer está claro que se trata de la misma persona. "Si vos miras bien, se nota perfectamente que es su rostro, su sonrisa, sus dientes, su pelo, eso es indiscutible", aclaró.

Y sumó: "Pasan los años, tal vez años atrás estaba de otra manera y ahora mejoró, con algunos arreglos que hizo, que está buenísimo, ¿quién no los hace? Los que se dedican al mundo del espectáculo, si no es una cirugía, un botox, yo mismo, la nariz que tengo hoy no es la nariz de hace años, el pelo que tengo hoy no es el mismo, si no estaría pelado totalmente. Él adelgazó y tuvo muchos cuidados en estos años para volver con todo después de la serie, y después abre la boca y te das cuenta que canta solamente cerrando los ojos, es la misma voz de toda la vida, entonces ¿cómo va a ser un doble? Tendría que ser un clon, pero totalmente sacado de la sangre de él, no sé, es una cosa imposible".

Para el gran imitador del cantante mexicano, ídolos de la talla de Luismi suelen generar esta clase de insólitas versiones sobre su vida. "Cuando hay ídolos así, se generan ese tipo de situaciones, como pasó con Elvis, que dicen: ´Elvis sigue viviendo´, como que no murió, y acá pasa al revés, acá dicen: ´Luis Miguel murió, pero el que estaba es un doble´, como que tienen que crear un tipo de fantasía para, bueno, en realidad, hacerlo más popular de lo que es, aunque él no lo necesite. La última vez que lo vimos a Luis Miguel dando un show, fue retando al sonidista y con varios kilos de más, digamos. Hoy se ve a otro Luis Miguel. Se lo nota bastante delgado, lo cual me pone contento, por un lado".

Sobre con cuál versión del Rey sol se queda, Russo no lo dudó: "Prefiero este. Y después, la imagen es espectacular, el pelo, la cara, muy bien. El mito que más risa me despierta es el que dicen que murió en 1992. Supuestamente, a partir de ahí lo reemplazó otra persona, o sea que todos estos últimos años vimos a otro. Insólito". Durante su carrera, al intérprete lo bautizaron como "el hombre de las mil voces”. Julio Iglesias, Dyango, Raphael, El Puma Rodríguez, Luis Miguel, Nino Bravo, Chayanne, Ricky Martin y muchos más, son las voces que suele imitar a menudo. Pero su favorita y la más pedida por el público es sin duda la de Luis Miguel.

Russo comenzó su carrera a los 14 años cuando, durante un verano en Mar del Plata junto a su familia, fue a probar suerte a Canal 8 y quedó elegido. Siendo tan solo un adolescente, comenzó a trabajar en distintos lugares como boliches o pubs y su gran paso lo dio recién a los 22 años, de la mano de Juan Alberto Mateyko -a quien no duda en definir como su "padrino artístico" - en la radio. En aquella época y sobre todo desde su adolescencia, Martín ya notaba que tenía cierta facilidad para imitar a determinados cantantes y empezó a practicar sus temas, a impostar la voz, a buscarle el "color" que tantas veces mencionan los músicos.

Así nació su fanatismo por Luis Miguel: "Lo que a mí me pasó es que cuando yo tenía 11 años, Luis Miguel cantaba con la voz muy aguda, muy finita, y se vestía de cierta manera, con ropas así brillosas, el pelo largo, no era el cantante que en ese momento a mí me atraía. Yo era atraído por voces más como Nino Bravo, Sergio Denis, ese estilo. Ahora, cuando cumplió 22 años, y se puso el frac, el smoking, el pelo cortito, y con la voz potente cantó No sé tú, ahí dije: ´guau, este Luis Miguel es aquel. Ahora sí, ahora me encanta´. Eso fue lo que pasó. Como que en aquella época, a los 13 años, que tenemos los dos la misma edad, muchos me decían, tenés que invitar a Luis Miguel, y yo lo miraba por la tele, y no me atraía ese estilo".

En ese sentido, sostuvo que no solo le comenzó a gustar la voz del mexicano, sino que quedó impactado por "su presencia, el color y la potencia" de Luismi, así también de "como se manejaba en el escenario". "A mí me gusta el Luis Miguel de los boleros en adelante, o de canciones como Suave, o sea con otro look más grande, con el pelo cortito, la voz potente. Si tuviera que elegir un tema que no puede faltar en su repertorio ni en el mío, creo que te diría que es Hasta que me olvides, las fanáticas apenas el piano comienza a sonar, identifican esa canción y comienzan a gritar. Me encantó como Luis Miguel lo hizo en el Movistar Arena, se lo ve muy bien, muy sonriente y enérgico", detalló.

Martín Russo recibió el verdadero visto bueno de Luis Miguel cuando hacía sus participaciones en VideoMatch parodiando las canciones del músico. Dichos videos llegaron a los oídos de Polo Martínez, manager y gran amigo del artista internacional. Luego de escuchar una imitación de Martín en 1999, el empresario argentino le pidió un VHS para llevarle al "Sol de México". Luismi vio aquella imitación en Acapulco (México) y quedó sorprendido a tal punto que lo primero que hizo fue sonreír y asegurar: “Nunca escuché a nadie que me imite tan parecido, que saque el color de mi voz”. Para felicitar a Martín, decidió enviarle un obsequio: el mismo VHS que le habían hecho llegar a él, pero con su autógrafo.

Además de una remera de la productora de Luismi que decía: “Martín, un abrazo enorme, Luis Miguel”. "Después de muchos años, hace poco, veo un video en YouTube donde Luis Miguel habla de los imitadores. Y dice: ´Una cosa es un imitador y otra cosa es un payaso, el que te ridiculiza. Hay muchos de esos, pero los pocos que hay que me imitan bien, yo los celebro, y lo hacen muy bien, es más, habría que ir a verlos´. Habló bien, muy positivo. Entonces, cuando él me manda esa camiseta con la firma, dije: ´wow, la verdad no lo puedo creer´. Nació de él, de su corazón, no es que yo se la pedí y soy al único que se la mandó", concluyó.