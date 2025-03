Martín Verón, la revelación misionera que apuesta al rock y que sueña con ser telonero de Lali

Grillitos Sinfónicos en Posadas, Misiones, es una escuela en donde se forman niños músicos de tres a 18 años, quienes después serán -si así lo desean- profesionales del arte, la composición y la interpretación musical. Funciona desde 2003 y fue la cuna que le cambió la vida a Martín Verón, la nueva revelación de la música misionera, que sueña con crecer en su carrera y tocar con Lali Espósito.

Hace pocas semanas, el joven de 19 años que toca una infinidad de instrumentos, estuvo en la Capital Federal, donde llegó dándole la razón al refrán de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. En ese lapso recorrió streamings, programas de radio y recorrió la ciudad para crear contenidos en muchos de sus lugares emblemáticos.

Martín Verón, con sólo 19 años, es la revelación de la música misionera.

Mientras su generación se desvive por el perreo, el trap y otras particularidades artísticas de esta época, Martín apuesta al rock and roll que recibió de sus mayores. Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y Charly García, son algunas de sus referencias a la hora de lo que le gusta tocar, cantar y sentir. Aunque eso no quiera decir que sea un "antiguo", ya que también supo utilizar las redes sociales para hacer crecer su reconocimiento y llegar a lugares donde no hubiera podido.

En diálogo con BigBang , confesó que no se siente revelación porque en su provincia hay una vanguardia muy fuerte de músicos y artistas. Además, grabó un video para los lectores y lectoras del sitio y reveló que, en los próximos meses, y aunque ya tiene videos hechos, va a pegar un salto a la audiovisual en el sentido de que crecerá en cantidad y calidad de videoclips.

Tenés una carrera enorme y mucha experiencia para la edad que tenés y sos desde muy chiquito músico profesional. ¿Te pesa que te cataloguen como la revelación de la música de Misiones?

- Bueno, por un lado me halaga. Pero por el otro yo no me considero de tal forma porque considero que hay muchas revelaciones justamente ahora, porque están apareciendo muchos artistas en Misiones. Creo que estoy teniendo más visibilidad, seguro. En el último tiempo me separé de una banda que se llamaba Iris Reverie, con la cual estuve 2 años. Construimos un montón, hicimos muchas canciones y también participamos en un montón de eventos. Uno de ellos fue en Tecnópolis, donde también tuvimos la posibilidad de telonear a Caras Extrañas y Viejas Locas. Con Iris llegamos a la final de un concurso que se realizó acá en Misiones, llamado Mate Rock, donde pudimos llegar a la final. No ganamos, pero bueno. La banda terminó por motivos de estudios, no se podía sostener. Así que me lancé como solista en octubre 2023 y empecé a subir videos a TikTok sin parar todos los días.

¿Te sirvió para empalmar con gente de tu generación?

- Obvio. Es lo que tiene TikTok, no es unar varita mágica, pero si creás contenido constantemente hay un abanico muy grande de posibilidades de que un video tuyo se viralice y lo pueda ver mucha gente. Yo en este caso hacía covers. Y había muchos con muchas visualizaciones, lo que me hizo ser reconocido en la plataforma. También empecé a subir esos videos a mi Instagram. Y bueno, me volví en un momento como un influencer, porque estoy todo el tiempo creando contenido en las redes sociales.

Haces hermosos covers como el que le dedicaste a los lectores de BigBang, pero al mismo tiempo tenés tus composiciones propias. ¿Creés que es un momento de tu carrera en el que vas a hacer cada vez menos covers y sacar más temas propios?

- Yo fui sacando canciones que tenía guardadas de mi ex banda. Las voy sacando ahora porque me quedaron un par. Y en mi repertorio, cuando voy con la banda, por lo general son pocos los covers. Son más canciones mías. Abarcan más el repertorio. Componer es algo totalmente libre, es algo hermoso. A mí me gusta mucho porque ahí vos plasmás todo lo que sentís y también tenés libertad creativa. La pasión que por ahí uno expresa cuando toca sus canciones, es lo que por ahí la gente capta y es lo que puede llegar a emocionarnos.

Tenés muchas ganas de ser telonero de Lali Espósito, ¿creés que este año se te puede dar tu sueño?

- Sí, fue como un delirio. Vi que iba a estar en Buenos Aires y me hizo mucha ilusión. No sé, yo soy muy soñador igual que mi representante Anny. Haremos todo lo posible y obviamente apostaremos a que las cosas se den. La idea es ir con confianza todo el tiempo. Eso también es algo que se siente. Y también tener seguridad siempre.

Quisiste armar un contenido en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en solidaridad con Milo J.

- Sí. Justamente por el quilombo que tuvo ahí. Me parecía copado para el movimiento de los artistas. Fue simplemente un video que quería grabar ahí en apoyo a los artistas. Sé que es un lugar, un espacio de memoria. Pero fue más que nada para apoyar a todos los artistas e incentivarlos.

¿Cómo sigue la carrera de Martín Verón para el próximo año para los próximos meses?

- Estoy lanzando más de mis canciones. Se viene eso y también videoclips, que es lo que estoy queriendo hacer más, tipo versiones oficiales. Van a haber muchas sorpresas y novedades. Me pueden seguir en @martinveron._ tanto en Instagram como en TikTok y pueden escuchar mis contenidos en Spotify y demás plataformas.