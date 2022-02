Martita cruzó al sobrino de Gustavo y Felipe habló de los "ataques de furia" que tenía

La incuestionable reacción de Marta y Felipe Fort en redes sociales después de enterarse del suicidio de Gustavo Martínez sigue dando de qué hablar. Los hijos de Ricardo Fort fueron acusados por el sobrino de quien fuera hasta esta madrugada su tutor legal, quien los acusó de haberlo abandonado; al tiempo que recibieron cientos de mensajes cuestionándolos por la reacción que tuvieron sólo horas después de recibir la shockeante noticia.

La primera reacción de Nicolás, uno de los sobrinos de Gustavo, fue compartir el video que publicó Felipe, en el que aseguró que su padre no iba a recibir con los brazos abiertos a Gustavo. "¡Ni respeto por los muertos tenés!", le espetó en una historia de su cuenta de Instagram. Luego, el sobrino compartió una foto de la última Navidad que compartió junto a su tío y le dedicó una sentida despedida, en la que aprovechó para volver a cargar contra los hijos de Ricardo.

"Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos porque estabas 'solo' como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio. No te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor", publicó.

La respuesta no se hizo esperar y llegó de la mano de Martita. "Algo más para agregar. La familia (por el posteo de Nicolás) estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo y mi respuesta es tan simple como esta: nunca lo dejamos solo".

"Los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando eran mi abogado, César Carroza, y Marisa, mi niñera. Jamás lo acompañó a ningún estudio y las festividades siempre las pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir (Sic) y cuando lo invitaba a un lugar prefería quedarse en su casa. No hablen sin saber, porque hay cosas para hablar, pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz. Pero por favor, dejen de tirar este tipo de comentarios", cerró la hija de Ricardo.

Si bien Felipe decidió cerrar su cuenta de Instagram luego del duro video que publicó, antes de hacerlo le respondió a un seguidor que lo acusó de no entender el cuadro de depresión que atravesaba Gustavo. "Tenemos esta historia que acaba de subir Felipe Fort. Alguien le acaba de poner: 'Vos no tenés ni idea de lo que es la depresión'. Y él le contesta: 'Pero sí tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo'", señaló la panelista de Mañanísima, Estefi Berardi.