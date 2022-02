Martita, Felipe Fort y los días después del horror: cómo están y qué decisión tomaron

Sigue la conmoción por el suicidio de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y quien iba a ser el tutor de edad de Marta y Felipe hasta el próximo 25 de febrero, día en el que los mellizos cumplirán 18 años. En las últimas horas, los hijos del empresario decidieron suspender el viaje que tenían planeado a Los Ángeles a la espera de poder darle el último adiós a quien fuera su padrino.

Así lo dio a conocer Virginia Gallardo: “Se canceló el viaje que tenían pensado hacer los chicos el próximo domingo para festejar su cumpleaños el 25 de febrero”, confirmó la panelista. “Era lo más lógico”, agregó, sumando su opinión personal respecto a este tema. Y cerró, dando detalles de bajo el cuidado de quién están ahora los adolescentes: “Hoy, los chicos están en la casa de (su tío) Eduardo Fort”.

Todavía no hay detalles en torno a cómo será la despedida, ni en dónde descansarán sus restos. Nicolás Martínez, uno de los sobrinos de Gustavo, advirtió que ningún Fort se puso en contacto con él o con su familia para organizar el entierro. "Ellos dijeron que los familiares iban a ver dónde se hace el entierro, ¿qué van a ver dónde se hace si yo firmé los papeles y estoy esperando que me llamen? Me tienen que llamar a mí y yo tengo que disponer dónde se hace o no. ¿Me puedo poner de acuerdo con ellos? Por supuesto", aseguró en diálogo con el ciclo Nosotros a la mañana.

"Yo tuve que presentarme para testificar que soy el sobrino directo y nadie me llamó para decirme: '¿Te parece si lo hacemos acá?'. Yo no veo a nadie alrededor mío. Lo único que veo es a una chica que sale por los programas, esta Natalia, y la verdad no sé. Estoy viviendo algo que es una película de terror", denunció en alusión directa a Natalia Román, vocera de Martita y Felipe.

Cabe recordar que fue Román quien no sólo cruzó a la familia de Gustavo, sino que además remarcó en televisión la importancia de que el entierro sea lo más "hermético" posible para resguardar a los hijos de Gustavo: "Es el tercer adulto que estos chicos pierden (por las muertes de su papá y su abuela, Marta). Siempre con cámaras. Merecen despedirse una vez solos. Esta vez, voy a tratar de que no se sepa".

"A mi tío lo conocían muchas personas y cuando falleció mi viejo, nosotros no hicimos nada. Después nos arrepentimos de eso, porque también hay gente que quiere despedirse. Entonces, no sabemos qué hacer todavía; estoy a la espera de que me llamen de la comisaría para ver si ya se puede retirar el cuerpo o no", aseguró el sobrino de Gustavo, al tiempo que señaló: "No sé por dónde empezar, no se me muere todos los días alguien, tengo que ver una casa velatoria".

Solidaridad de Paloma Fort con Gustavo Martínez

"Que en paz descanse", publicó la hija de Aschira y Felipe Fort, al tiempo que sumó: "Impresionada... de no creer, siempre sale algo más en mi familia. Tantas tragedias, tanta frialdad". Cabe recordar que Paloma no sólo tuvo que pelear para ser reconocida, sino que además sostiene que no es hija de Felipe (abuelo de Ricardo), sino de Carlos (padre de Ricardo); el patriarca del clan chocolatero.

"Siento asco y vergüenza por el comportamiento de mi familia para con la familia directa de Gustavo. Pura frialdad, irrespetuosos, desagradecidos... es lo mínimo que se me ocurre. Por Gustavo, respeto", exigió Paloma.