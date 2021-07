Martita Fort dio detalles del problema de salud que padeció a los 14 años: “Tuve anorexia nerviosa y bajé 24 kilos"

Marta Fort, la hija de Ricardo, cuenta a sus 17 años con más de 600 mil seguidores en Instagram y desde allí, responde toda clase de consultas que van desde sus gustos personales a la relación que mantenía con el difunto empresario. Pero en las últimas horas, la influencer reveló detalles de un problema de salud que la tuvo a mal traer a sus 14 años: padeció anorexia nerviosa, lo que la obligó a bajar 27 kilos en pocos meses. Lo hizo horas antes de la muerte de su abuela Marta, que falleció hoy.

Fue un usuario la que en primer lugar le consultó a la hermana de Felipe, su hermano mellizo, cómo había superado "las inseguridades" con su cuerpo. “Cuando me jodían por ser rellenita a mis 13 años, bajé 27 kilos en pocos meses hasta que la gente dejó de decirme eso para pasar a decirme ‘sos puro hueso’ o ‘comé una hamburguesa’, entonces entendí que sea como sea, siempre va a haber algo para criticar. Así que que no te importe lo que diga el resto”, respondió Martita.

De manera contundente y con el afán de que su seguidora no sufra las mismas consecuencias que padeció ella, contó que la imagen de fondo que usó para responder la pregunta -en donde se la ve vestida completamente de negro y con el pelo teñido de rubio- era de por aquella época. “Esta era yo cuando tenía 14 con anorexia nerviosa”, resaltó.

Esta no es la primera consulta que recibe sobre su cuerpo la hija de Ricardo. Días atrás, un usuario le preguntó cuál era la parte de su cuerpo que no le gustaba y ella no dudó en responder que eran sus brazos y que por esa razón se los tatuaba.“Voy con mi representante Natlia Román al gimnasio todos los días y corremos 45 minutos. No, mentira, solo baile”, había comentado, sin antes mostrar el diseño de una mariposa que se plasmó en el antebrazo.

Con respecto a su imagen, Martita había contado que su papá estaba muy pendiente de la apariencia de ella y de su hermano antes de fallecer, en 2013: “No teníamos autonomía, nos vestíamos de la manera que el imponía. El quería por ejemplo que yo tenga el pelo rubio platinado entero. En la peluquería le decían que yo era muy chica. Me hicieron reflejos. Me mandó como cinco veces. Yo lloraba porque no me gustaba... A mi hermano tampoco le gustaba tener todos los pelos parados”.

Pasaron casi ocho años desde el día en el que Ricardo Fort, el rey del chocolate, falleció a los 45 años a causa de una hemorragia gástrica. En las horas cruciales previas a la muerte del excéntrico mediático no fue escasa la presencia familiar y la de su entorno, compuesto por el numeroso séquito de "amigos" que lo seguía a todas partes. Pero había alguien que, desde las sombras, era el verdadero bastión de Fort: Gustavo Martínez.

El nombre de Martínez no era un secreto para la familia. Fueron pareja y convivieron hasta el último día de Ricardo, pese a que ya se habían separado. De marcado perfil bajo y reacio a la hora de mostrarse ante las cámaras, se convirtió en el tutor de Martita y Felipe, luego de que Marta Fort -la mamá de Ricardo y abuela de los mellizos, fallecida este lunes- accediera, afirmando que era "un desastre" y que no tenía "la capacidad" para criar a los chicos.