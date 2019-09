Martita Fort, las cirugías estéticas y el duro aprendizaje tras la muerte de su padre, Ricardo

Martita Fort creció y, de un tiempo a esta parte, comenzó a elevar su perfil. Después de su fastuosa y mediática celebración por sus quince años, la heredera artística de Ricardo habló de su miedo a las cirugías y de cómo la impactó la muerte de su padre.

“Me quiero operar la nariz para limar un pequeño sobrehueso”, reconoció la joven en diálogo con la revista Caras. “Aunque, después de lo que pasó con papá, le tengo respeto a las cirugías”, reconoció con pesar.

En efecto, Ricardo se sometió a más de 30 cirugías a lo largo de sus 45 años de vida para cambiar su apariencia. A eso se le suman las intervenciones a las que se sometió para aliviar los dolores crónicos de columna que sufría.

Martita, en cambio, prefiere mantenerse alejada de los quirófanos e intenta mantener una rutina de gimnasio, aunque reconoció que le cuesta mucho ser constante. “La verdad es que no me gusta hacer dieta. Hace un tiempo me hice vegana, pero me duró cuarenta días”.

Martita reveló que no le interesa conocer a la persona que donó sus óvulos para que el empresario pudiera ser padre, ni a la que la dio a luz junto a su hermano mellizo, Felipe. "Legalmente no son mi mamá", señaló relatando que hoy considera a Gustavo Martínez -ex pareja de su padre- y a su niñera Marisa López como su "familia postiza".

La adolescente confesó que la pone "incómoda" hablar de Fort, pero también que lo extraña. "Me dicen que soy Ricardo en versión mujer. Quizás porque no me dejo pisar por nadie, como me decía papá. Y porque era la única que lo hacía callar", contó.

"No había momentos solos. A veces molestaba tanta gente, pero a la vez era más divertido. Se quedaban hasta a dormir. Ahora mi vida es más cotidiana", agregó recordando la vida cotidiana con el empresario. "Igual, papá era lo mismo delante o detrás de las cámaras".

Martita además reveló que hubo personas en la vida de su padre que "estuvieron acá, haciéndose los amigos o amigas, o algo peor, y después desaparecieron". En ese sentido, relató que del antiguo entorno de Fort sólo suele ver con regularidad a su ex novia Virginia Gallardo. "El resto se re borró. Y no me importa", sentenció.

Subte prohibido para los hijos de Fort

Comprometida con la lucha feminista, la adolescente estuvo presente en la última edición de la marcha #NiUnaMenos que marcó un curioso hecho en su vida: la primera vez que subió a un subterráneo.

"Me lo prohíben. Cuando salgo de casa voy en auto. Una vez fui a comer con unas chicas y de golpe lo vi a Gustavo. ¡Voy a tener un novio y Gustavo va a dormir en el medio, jaja! Si no salgo con Gustavo o con un custodio no tengo vida social, señaló aclarando que sólo la dejan salir sola cuando viaja a Miami, ciudad donde sueña vivir luego de cumplir 18 años.