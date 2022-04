Martita Fort rompió el silencio y habló del suicidio de Gustavo Martínez

La hija de Ricardo Fort, Martita Fort, rompió el silencio y habló de la trágica noche dónde su tutor legal Gustavo Martínez se quitó la vida en el mismo departamento que compartía con Martita y su hermano Felipe. "Cuando pasó todo esto, Felipe vino corriendo a decirme, yo pensé que no podía ser verdad, no podía ser cierto", aseguró a una revista la joven recordando aquella noche fatídica donde Gustavo se arrojó al vacío.

Martita tiene una vida de exposición mediática que no eligió. Su padre fue quien decidió que así sea, lo que Ricardo también eligió para ella y para su mellizo Felipe fue a su tutor legal, quien padecía de un principio de Alzheimer y por eso se cree tenia bajones depresivos: "No sé por qué la gente dice que estaba deprimido si nunca nadie lo notó deprimido. Hasta el último día me trató igual que siempre, me trató como me trataba siempre. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así", señaló Martita durante una entrevista.

Cuando le preguntaron si alguna vez sospechó que Gustavo podría quitarse la vida de esa manera tan triste, sentenció la joven Fort: "No, jamás. Casi todos los días nos sentábamos a tomar un café y charlábamos. Y nunca lo noté mal, nunca sospeché nada". Asimismo, también se sinceró y aclaró que sigue "procesando" la muerte de Martínez y que lo "extraña mucho".

Por otro lado, Martita relató que es posible que para atravesar este duelo necesite ayuda de un profesional: "Lo veía como algo que no era para mí, como una opción para chicos que les ocultaban cosas a sus familias, por ejemplo, y como yo nunca fui así, sentía que eso no era para mí. Ahora se suma otra pérdida en mi vida, otra más a las de papá y mi abuela, y es algo con lo que tengo que vivir, por lo que estoy pensando seriamente lo de terapia".

La herencia de los hermanos Martita y Felipe Fort

Según consignó la revista Forbes, los hermanos heredaron 11 millones de dólares, que deberán repartirse en partes iguales. Además, poseen un sinfín de propiedades no sólo en la Argentina, sino también en Estados Unidos (con base en Miami, la ciudad que Fort amaba). La publicación resaltó, además, que percibirán el 33 por ciento del paquete accionario de la empresa familiar; por lo que con 18 años cada uno será el propietario del 16 por ciento de la empresa Felfort y de los campos vinculados a la compañía.

Además, Felipe y Martita heredaron la impactante colección de arte de su padre (cuyo valor es incalculable), así como también los autos de lujo que el empresario tenía en Buenos Aires y en Miami.