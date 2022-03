Martita Fort y una nueva revelación sobre Ricardo y Gustavo Martínez: "Papá nos decía..."

Gustavo Martínez decidió el pasado 16 de febrero terminar con su vida de una forma trágica. Felipe y Martita Fort estaban en el mismo departamento, pero se enteraron del hecho por un llamado de su tío, Eduardo. La partida de Martínez puso al descubierto la complicada relación que existía en la intimidad con los mellizos y con su niñera, Marisa López. En una entrevista realizada por Gisela Busaniche a la hija de Fort apenas dos días antes de la muerte de su tutor, la joven resaltó cómo fue que Ricardo les explicó la manera en la que fueron concebidos.

La joven de 18 años señaló que Fort no era de explicar las cosas de manera figurada. “Él decía las cosas como eran, y nos contaba el procedimiento entero a los 7 años. Yo les contaba a mis compañeros de la primaria y todos se quedaban mirándome y las profesoras pensaban que no quería decir que era adoptada”, recordó Martita.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Era como que no entendían bien el proceso, aunque después entendieron más. Mi papá quería que dijera que tenía dos papás, decía que yo dijera que tenía a ‘papá Gustavo’ y ‘papá Ricardo’”, recordó Martita e hizo referencia en lo difícil que fue para ella aceptar la realidad familiar que estaba atravesando

Y siguió la joven heredera: “Pero como en ese momento era todo muy nuevo, y capaz que era raro en ese momento decir que tenía dos papás, siempre le decía ‘tutor’ a Gustavo y ‘papá’ a mi papá”, agregó. “Pero Gustavo es un poco también tu papá…”.

Por otro lado, Martita también aseveró que al ex personal trainer no le gustaba mucho la idea de que le dijeran padre: “Sí, pero a él no le gusta que le diga ‘papá’. Él siempre dijo ‘decile papá a Ricardo’, a mí decime ‘padrino’ o ‘tutor’”, concluyó.

La herencia de Martita y Felipe Fort

Según consignó la revista Forbes, los hermanos heredaron once millones de dólares, que deberán repartirse en partes iguales. Además, poseen un sinfín de propiedades no sólo en la Argentina, sino también en Estados Unidos (con base en Miami, la ciudad que Fort amaba).