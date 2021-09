Martitegui anunció que cierra su exclusivo restaurante de Palermo: "Es una decisión personal"

Germán Martitegui, el jurado más exigente de MasterChef Celebrity, sorprendió a todos este viernes al anunciar el cierre de su exclusivo restaurante que funciona desde hace 13 años en Palermo: Tegui. "El que todos conocemos y amamos en Palermo, se despide. Serán 30 días en que vamos a honrar todo lo que significó con mucho orgullo", sostuvo visiblemente conmovido.

En su publicación, el chef contó que el local seguirá funcionando un mes más y agregó: "Si siempre te prometiste venir y no lo hiciste, si venías seguido, si pasaste una o varias noches inolvidables festejando algo importante, decís todo el tiempo 'tengo que volver' o, simplemente, nos querés, el momento es ahora. Despidamos estos 13 años en Palermo de Tegui como lo hicimos siempre, celebrando la cocina, nuestra pasión y nuestra emoción; trabajando".

Además, sostuvo que esta decisión no estuvo vinculada a la crisis en el rubro gastronómico que generó la pandemia ni la posterior cuarentena preventiva, social y obligatoria. "Estos desafíos los pasamos con mucha valentía, energía y muchísimos éxitos. Esta decisión es más personal que otra cosa. Despidamos estos 13 años en Palermo de Tegui como lo hicimos siempre, celebrando la cocina, nuestra pasión y nuestra emoción; trabajando", dijo.

Y cerró, con un agradecimiento especial a los comensales que pasaron por su restaurante: "Quiero decir que esta decisión no tiene que ver con la pandemia ni la cuarentena, desafíos que pasamos con mucha valentía, energía y muchísimos éxitos. Esta decisión es más personal que otra cosa. Pronto se enterarán de cómo continúa Tegui y de qué planes tenemos. Durante estos 30 días probablemente recapitulemos muchos de los logros y las locuras de estos 13 años".

En febrero de este mismo año, las redes sociales habían estallado luego de que se dieran a conocer los precios de los platos que servían en Tegui. “Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo”, escribió el internauta @Nachormigon, y acompañó la queja con imágenes de las preparaciones que suele servir el cocinero.

Las principales críticas por entonces se las llevó el menú de cuatro pasos que Tegui ofrecía en su página web para el día de San Valentín: costaba $8000 e incluía comida para dos personas y una botella de Rutini Extra Brut. Pero el lugar no solo fue cuestionado por sus elevados costos que pueden llegar a rondar los 50 dólares con agua o los 60 dólares con una degustación de vinos especialmente seleccionados para maridar los platos de manera extraordinaria.

Otra de las criticas que recibió es lo poco abundantes de los platos en relación a sus muy, pero muy, elevados precios. Claro esta, Tegui no era un restaurante para cualquiera por la diversidad de sabores y combinaciones "no tradicionales" que están plasmadas en cada plato del menú. "53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. No es caro”, justificó otro internauta en defensa del chef.