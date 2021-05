Martitegui habló del rumor que lo vincula sentimentalmente con un empresario gastronómico

La vida privada de Germán Martitegui fue siempre un misterio, aunque ahora con la exposición que tiene en MasterChef, se empezaron a conocer algunos detalles vinculados a su intimidad.

Entre esas cosas, se sabe que el cocinero es papá de dos niños pequeños, a quienes él adora. Sin embargo, en las últimas horas empezó a circular el rumor de que el chef estaría en pareja con un importante empresario gastronómico de Buenos Aires, algo que descartó de lleno. "Estamos hablando de un tema inexistente", aseguró.

Germán Martitegui negó estar en pareja con un empresario gastronómico.

La supuesta noticia fue confirmada en el programa Lanata sin Filtro, donde contaron que Martitegui saldría con un empresario con quien tiene "buena onda" hace años, pero que antes estaba en pareja.

"Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó Master no se separaron", aseguraron. Aunque no hablaron del nombre de la persona en cuestión, se sabe que hicieron referencia al dueño de un restaurante de renombre en Palermo.

“En ese lugar venden la mejor entraña que se puede comer en Buenos Aires. Y las papas fritas que hacen son descomunales. Duritas por fuera y muy blanditas adentro. Lo máximo”, dijeron como pista sobre el empresario, dueño de un lugar de comida.

Aunque no se mencionó un nombre, todos en las redes sociales asociaron que se trataba de Pablo Jesús Rivero, dueño de Don Julio, elegido como el número uno en el ranking de los mejores 50 lugares para comer de América Latina.

Ante este creciente rumor, y lejos de mostrarse molesto, Martitegui decidió aclarar cómo son en verdad las cosas. “Me sorprende mucho. Pablo es un amigo, un colega que admiro. Me lo cruzo en viajes, en reuniones gastronómicas. Pero ahora con la pandemia, creo que si digo que lo vi dos horas en todo el año es mucho”, dijo en diálogo con la revista Gente.

Según dijo, se trata de un conocido suyo.

Sobre qué dice respecto a los rumores, explicó que tanto él como Pablo se "matan de risa" e intentan tomarse las cosas con humor. "Su familia y mis amigos también, yo recibí desde cargadas hasta amigos que me tiraban buena onda para la relación y por la decisión que eso es casi emocionante, pero bueno, estamos hablando de un tema inexistente”, aclaró.

Además, dijo que no esta acostumbrado a tener que hablar de su vida privada, algo que le cuesta mucho, porque no le gusta exponerse ni a él ni a su circulo íntimo. “Para mí es todo como una locura. Yo trato de no leer todo lo que se escribe porque si no me volvería loco. Estoy muy feliz con todo lo que estamos logrando con MasterChef, tratando de que Tegui siga abierto y super focalizado en eso”, cerró.