Más allá de los perros: el motivo secreto por el que Susana Giménez habría viajado a Uruguay

“Pedí permiso para venir porque si no, no te dejan entrar. Tengo residencia porque tengo casas en Uruguay, tengo personal al que le tengo que pagar, perros, animales, acá también tengo impuestos”.

Con esas palabras, Susana Giménez intentó explicar ayer por la tarde durante una entrevista con TN por qué había decidido irse a Uruguay, a pesar de la cuarentena que rige en la Argentina desde el 20 de marzo. Sin embargo, oculta en esa versión podría haber un argumento fiscal que para la conductora televisiva podría ser mucho más importante.

El viaje de Susana sin lugar a dudas provocó sorpresa. La propia Giménez aseguró ayer en dos entrevistas (una a TN por la tarde, la otra a Animales Sueltos, por la noche) que pidió permiso y debió completar una serie de engorrosos trámites ante el Consulado, que luego fueron enviados a la Cancillería, que finalmente aceptó su viaje. “Si no, no te dejan entrar. Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo, ahora tengo que estar 14 días sin salir de casa”, indicó.

Lo cierto es que Susana Giménez es residente uruguaya porque tiene varias propiedades. Pero además, la conductora televisiva tiene la residencia fiscal en el país vecino: es decir, paga impuestos por sus bienes allí. En esa residencia podría estar la clave de su viaje al país vecino en plena cuarentena, debido a que una resolución de la AFIP (la 4236) establece que si una persona pasa más de 90 días consecutivos en el país debe volver a pagar impuestos en la Argentina.

El dato es aún más llamativo si se tiene en cuenta la ley uruguaya, que indica que para no perder la residencia fiscal de ese país se deben pasar al menos 183 días en el país. De hecho, el año pasado el Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Uruguay dictó por primera vez una sentencia vinculada a un caso de residencia fiscal con el objetivo de frenar esa práctica. Con ese tope se buscó ponerle un tope a algo muy común entre grandes contribuyentes argentinos que, teniendo en cuenta que las leyes uruguayas son más laxas, se radican allí para evitar pagar más impuestos.

En este sentido, una de las alternativas es que Susana Giménez hubiera querido evitar perder la residencia fiscal en Uruguay, tal como recordó este miércoles el periodista económico Jairo Straccia en Radio Con Vos. Un cálculo a ojo permite indicar que la conductora lleva más de 70 días en el país, por lo que se acerca al límite de 90 días consecutivos que expresa la resolución de la AFIP. Además, debe cumplir con los 183 días en Uruguay, y en lo que va del año ya pasó varios meses en la Argentina y un considerable período, durante el verano, en los Estados Unidos, a donde festejó su cumpleaños e incluso se encontró con Bill y Hillary Clinton.

LA POLÉMICA RECOMENDACIÓN IMPOSITIVA DE SUSANA

La cuestión fiscal no es menor para Susana y no hay que remontarse a la década de 1990, cuando protagonizó el escándalo por el auto Mercedes Benz importado que no había tributado impuestos y que finalmente fue rematado. Hace un mes, durante una entrevista con Intrusos, la conductora de Telefé fue consultada por el plan del Gobierno para cobrar un “aporte solidario” de 1 por ciento a quienes tengan grandes fortunas y lo rechazó con una llamativa declaración.

“No le creo nada a nadie, por única vez no existe, blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear y pagamos el 10 por ciento. Muchos no lo blanquearon y los felicito”, disparó Susana. “A nosotros nos sacaron ese porcentaje… hay tantas cosas que están fuera de la ley”, remarcó. “Yo sé que hice bien, conozco gente que no blanqueó y no pasó nada. Acá no hay Justicia, no castigaron, no pasó nada, me siento una estúpida por haber blanqueado. Cumplí por la ley, pero si ahora te quieren sacar más por única vez… No sé qué haría, veo difícil que salga, es un país que nos ahoga con los impuestos, único país que paga bienes personales, anticipos, yo creía que era en todos los países. Es muy injusto”.