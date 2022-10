Más cantado que Despacito: Daniel Osvaldo explotó y confirmó su separación de Gianinna

El Día de la Madre marcó un antes y un después en la relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. Y es que el futbolista no sólo no compartió el día con la hija de Diego Maradona, sino que además alimentó los rumores de crisis al compartir historias junto a su madre en la que aseguró: "Menos mal que estás vos".

En las últimas horas, el ex futbolista decidió enfrentar los crecientes rumores y confirmó lo que ya era un secreto a voces: su relación de tan sólo ocho meses con la hija del "Diez" llegó a su final.

"Antes (de) que inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar", disparó el ex de Jimena Barón en una de sus recientes historias, para luego compartir una foto en la que se lo puede ver en un boliche con amigos.

¿Qué hizo Gianinna? Fiel a su marcado bajo perfil (al menos en lo que a sus relaciones sentimentales respecta), la hija menor de Claudia Villafañe se limitó a compartir algunas de las historias que los hinchas de Diego le enviaron con motivo del 46° aniversario del debut de Maradona.

La filosa reacción de Dalma cuando le preguntaron hace pocos días cómo se llevaba con Osvaldo

Uno de los tramos más tensos del mano a mano de Dalma Maradona con Ángel de Brito tuvo lugar cuando el periodista le preguntó por la relación entre su hermana Gianinna y Osvaldo, a quien ambas conocieron cuando salía con Jimena Barón. Y, hay que reconocérselo, la actriz no la careteó a la hora de responder: "Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana. Lo conocí a él siendo el novio de una amiga. No me cae mal, de verdad, pero mi relación con él arranca antes".

Dalma también le puso punto final a los rumores que sugerían que su hermana se había casado en secreto con el ex futbolista. "No, no se casaron. No me consta. Además, si se casa y yo no me entero la mato", resumió, sin darle mayor trascendencia a las especulaciones que circularon con fuerza tres meses atrás.