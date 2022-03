Más cantado que "Despacito": Wanda, las cuentas truchas y cómo opera en secreto contra la "China"

Era más cantado que Despacito; se sabía que se iba a buscar hasta la última evidencia y finalmente ocurrió. En el medio del supuesto hackeo que sufrió la empresaria y modelo Wanda Nara a sus redes sociales, donde se publicaron una serie de mensajes privados de su cuenta de Instagram, empezaron a llover las denuncias: la acusan de haber orquestado el hackeo y de manejar cuentas truchas para atacar a Eugenia "la China" Suárez.

La encargada de dar a conocer esta información fue la panelista Estefi Berardi que mostró los resultados de las pesquisa que avalan que Nara escribió ella misma sobre la China. "A Wanda se le escapó un detalle que la dejó en evidencia, porque hay una captura de un chat en donde se ve el otro usuario, que usaría Wanda Nara, por esto que les conté de las dos cuentas", contó.

La panelista agregó más información sobre esta cuenta falsa que parece que suele utilizar Wanda: "El otro usuario se llama Juliet. Esta sería la cuenta trucha que usaría Wanda Nara, que está con otro usuario". Todo para esclarecer que la influencer quiso criticar a Suárez con ese usuario de su pertenencia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Berardi aceleró, fue a por todo y narró las pruebas irrefutables: "Después Wanda cambió todo. Porque cuando querés entrar a ese usuario y ponés olvidé la contraseña, te manda los datos al mail original de Wanda y a su teléfono celular. Se vendió sola".



"Acá estoy después de una noche larga. Intentaron hasta las 6 o 7 de la mañana intentaron seguir sacándome el perfil. El mail de recuperación mío no empieza con doble w, y ni siquiera es mi mail, es el de una amiga porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todas las direcciones. Por eso se complicó porque mi amiga está de vacaciones”.

“Y cuando vos querías entrar a esa cuenta, @mariana 1029734, e ingresar la contraseña, que no la tenemos, te redirecciona al mail de Wanda Nara y a su teléfono celular. Eso está chequeado porque el mail arranca con ‘w’ y termina con ‘a’”, contó Estefi ante la mirada de la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld que automáticamente empezó a negar que sea el mail de Wanda el que estaban mencionando.

“Le descubrí otra cuenta trucha y, ¿saben para qué la usa? Con el nombre ‘Milagros’ la utiliza para hacerle comentarios a las mujeres de otros jugadores de fútbol. El dato que tengo después de hablar con las esposas de jugadores del PSG es que a Wanda medio como que la hicieron de lado”, agregó la panelista al redoblar la apuesta. Fue ahí cuando su compañera de piso volvió a remarcarle que cuide lo que dije. “Hablá en potencial porque Wanda te va a llevar a la Justicia”, advirtió Rosenfeld.

Pero lejos de terminar, el tema siguió. “Ella no está en muchas de las reuniones que hacen, y esto se puede ver en las historias destacadas de los jugadores. Ellos se juntan pero Wanda y Mauro no están tanto. No comparten el circo mediático que ella hace”, explicó la panelista.

“Entonces, a través de esa cuenta ella les comenta ‘¿cómo no invitaron a Wanda?’, como dejando en evidencia su ausencia. Esto sería gracioso, no tiene nada en sí mismo pero desde la otra cuenta alimenta la agresión a la China Suárez diciéndole ‘gato’”, concluyó Estefi Berardi sobre las supuestas cuentas “truchas” que usa Wanda en las redes.