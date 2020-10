Más casos de Covid-19 en La Flia: Campi dio positivo y Denise Dumas tiene síntomas

Un nuevo caso de coronavirus confirmado, y otro posible, vuelven a sacudir a LaFlia, la productora que lidera Marcelo Tinelli. Martín Campilongo, alias Campi, se sumó a la lista de famosos que dieron positivo de Covid-19. El humorista era uno de los tantos ex VideoMatch que fueron tentados para participar del especial de humor que está armando Tinelli y que se verá por la pantalla de El Trece el 26 de octubre.

De esta manera, Campi se sumó a Fredy Villarreal, quien se estaba preparando para el Cantando 2020 (El Trece) ensayando por Zoom junto a Alex Caniggia para el "ritmo de a tres" y que a su vez ya había grabado su participación para el regreso del conductor. Campilongo no fue, al parecer, el único en contraer la enfermedad, ya que su mujer, Denise Dumas, manifestó síntomas compatibles con el coronavirus.

Fue la propia conductora de Hay que ver, ciclo que comparte junto a José María Listorti y que produce LaFlia por la pantalla de El Nueve, la que confirmó que el humorista dio positivo en COVID-19. “Martín ahora está un poco mejor. Lo más loco es que él no salía para nada, sólo a hacer compras. El lunes a la noche me dijo que no se sentía muy bien. Durante toda la madrugada tuvo 38 de fiebre", contó la ex modelo.

Y siguió: "Ayer llamamos rápido para que vengan a hisoparlo y nos enteramos que era COVID positivo". Por esta razón, Denise -al igual que su marido- deberán mantenerse aislados y sin contacto con el exterior por al menos 14 días. De hecho, salió al aire a través de una comunicación por Skype, donde aclaró que toda la familia permanece aislada y que tanto ella como sus hijos no se hicieron el hisopado.

Cabe remarcar que, al mantener contacto estrecho con Campi, en este caso viven bajo el mismo techo, todos ellos son considerados positivos. "Ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. No siento ningún olor. Me pueden hundir en vinagre, en nafta. No siento nada. Me empecé a sentir mal, me cuesta mucho respirar y tengo mucho dolor de cuerpo”, detalló la conductora.

Y en cuanto a la salud de sus hijos, afirmó: "Santi tiene fiebre y que a Ema no huele nada. Fran e Isa están perfectas. Estamos (en casa) todos juntos, tratamos de no amontonarnos. Pero yo me tengo que ocupar de todos y cuando te sentís tan mal es muy difícil. Ayer no me podía levantar de la cama para cocinar...”, señaló y remarcó que el de ella es un caso especial, ya que tiene dificultados en sus pulmones.

"Yo he tenido problemas de pulmones toda mi vida. Tengo una sensación fea cuando respiro, como si tuviera una bronquitis y mucha tos. El médico me dijo que tengo que estar atenta a la falta de aire. El resto de los síntomas se pasan con paracetamol", explicó sobre las recomendaciones que le dio el médico.

Y sentenció: "Martín se estaba ocupando de su padre que está solo y lo necesita. El lunes yo iba a ir a ver a mamá y como él ya estaba medio raro decidí esperar. Menos mal porque contagiar a otros te genera miedo”.

Mientras supera la enfermedad y mantiene un aislamiento estricto de dos semanas, Campi se está preparando para debutar en el nuevo programa de Florencia Peña que se emitirá por la mañana a través de la pantalla de Telefe.

El caso de Denise Dumas no es el primero que sacude a LaFlia. Además de la reciente confirmación que Fredy Villarreal tiene coronavirus, la productora ya atravesó por varios otros casos positivos. Por ejemplo, en junio una productora contrajo COVID-19 lo que motivó a la desinfección del lugar.

Al mismo tiempo, luego del escandaloso falso positivo de Esmeralda Mitre y que encendió las alarmas de todo el equipo de Marcelo Tinelli, Flor Torrente contrajo coronavirus y por el momento no podrá volver al programa, por lo que será reemplazada por Paula Trapani.