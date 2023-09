Más de un centenar de economistas advirtieron por la dolarización y Milei le respondió con la Biblia: "Fracasados”

Dolarizar o no dolarizar: esa es la cuestión. Al parecer, la “batalla cultural” de la que tanto habla el candidato a Presidente por La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei ha dado resultados. Es que ahora se discute que el peso argentino “desaparezca” y que empecemos a pagar desde una cerveza hasta la cuota del gimnasio en dólares. Y no es un decir, Milei propone que hasta los salarios sean cobrados en dólares, pero no a un dólar uno a uno como en la época menemista, sino un dólar que dependa de las políticas estadounidenses, que siempre llevan agua a su molino. La pregunta se daría vuelta: ¿Soberanía económica o dependencia de los grandes buitres de la economía mundial?

A la espera del caliente 22 de octubre, fecha clave de las elecciones presidenciales en Argentina, las posturas contrarias a Javier Milei toman fuerza, se organizan y se expiden en largos documentos, declaraciones incesantes con los peligros para el sostenimiento de nuestra Democracia y de los Derechos Humanos, mientras Milei juega el papel a veces de candidato empoderado y otras veces de candidato víctima de “juegos sucios”, “operetas mediáticas” y “fracasados que critican”. Las dos caras de Milei protagonizan un juego que resuena fuerte en la política argentina, pero lo que también llama la atención es el lado más “mesiánico” y más “esotérico de Milei”.

Economistas argentinos vs. “los angélicos soldados” de Milei

170 y sumando son las personas que firmaron un comunicado de fácil lectura escrito para informar la contraparte de la dolarización tantas veces santificada por LLA de Javier Milei. Estas personas no son hijos de vecinos, sino más bien estudiosos de la economía y sobre todo, ciudadanos y ciudadanas argentinas.

Los profesionales advierten que dolarizar la economía no tiene ningún caso de éxito y lo demostraron con el ejemplo del país latinoamericano de Ecuador “que ha experimentado ya un par de episodios de default desde que adoptó el dólar como moneda”. El documento, titulado “La dolarización es un espejismo” es un claro llamado a la acción para el despertar del “sueño” que propone Milei a que no nos “vendan espejitos de colores”.

Lo más importante del comunicado de los economistas

-“Quienes firmamos este documento -profesores e investigadores de Economía en diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, economistas del sector privado, especialistas y hacedores de políticas públicas- consideramos que un intento de dolarización formal sería una desacertada iniciativa de política para hacer frente a los complejos desafíos con que debe lidiar la economía argentina”

-“Aunque la promesa de contar con una moneda estable ha generado seguramente la esperanza de amplios sectores de la población castigados por la continua erosión del poder adquisitivo de sus ingresos, la experiencia internacional y la propia situación de nuestra economía indican que la propuesta en cuestión está lejos de ser una panacea y que, por el contrario, podría generar múltiples dificultades para nuestro desempeño inmediato y futuro”

-“Las propuestas existentes para reparar esta escasez de divisas suponen incrementos absurdos de la deuda pública que comprometerían aún más la percepción de insostenibilidad de las finanzas gubernamentales. La única alternativa, entonces, sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que provocaría una espiralización adicional de la inflación como consecuencia del colapso de la demanda real de dinero que presumiblemente gatillaría el solo anuncio de avanzar en esa dirección. Provocar un estallido (híper) inflacionario no parece un comienzo muy auspicioso para estabilizar la economía”

-“Además, aun en régimen -y luego de pagados estos innecesarios y enormes costos iniciales- el funcionamiento del esquema es enteramente inapropiado para las características de una economía compleja y muy poco correlacionada con el ciclo macroeconómico estadounidense como la argentina. Aunque la credibilidad brindada por el ancla monetaria podría provocar una eventual convergencia en algún momento a los registros inflacionarios de EEUU, el funcionamiento macroeconómico estaría plagado de rigideces y dificultades”

-“La dolarización formal de una economía es muy difícilmente reversible por sus elevados costos de salida, aun cuando haya razones macroeconómicas bien fundadas para su abandono en determinado momento”

-“No permitamos que, por miopía y desesperación, la difícil situación en que nos encontramos nos lleve a tomar un falso atajo que sólo nos conduzca a una nueva y más dramática frustración”

La "santificada" respuesta de Milei

Milei no es el único político argentino que encuentra las respuestas en la Biblia, este gran libro que tienen los católicos como cabecera: Lilita Carrió comparte el Evangelio diariamente en su cuenta de X (ex Twitter). Sin embargo, el libertario encuentra en la religión mucho más que respuestas espirituales a los problemas diarios. Se dice que “El Uno” como él lo llama le dejó un mensaje importante: “No parar hasta llegar a la Presidencia”.

A pocas horas de la publicación de los economistas, Milei salió a “dispararles” con el pasaje bíblico “1 Macabeos 3:19” que reza: “En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da”. Y seguido de este mensaje vociferó: “170 economistas fracasados que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación vienen a condenar una solución a la estafa monetaria”.

Y no conforme, siguió: “Al margen de la deshonestidad intelectual (hablar de dolarización cuando es competencia de moneda), muchos de los firmantes viven de ingresos de fundaciones del exterior y ahorran en dólares, más allá de ser cómplices de la estafa de los políticos y de haber estafado a becarios pesificando sus becas en moneda extranjera ante la devaluación”. Y hubo más. Milei habría investigado a los firmantes y declaró: “Repasando la lista me queda claro porqué esquivan el debate ético y moral sobre la existencia del BCRA (robar está mal), más allá de los más que pésimos resultados”. Para finalizar el descargo, les “gritó” a todos sus seguidores: “Viva la libertad carajo”.