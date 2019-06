No pudo ni ir al baño: la incómoda noche de Pampita por llevar más de un palo en joyas

El Martín Fierro sigue en el centro de la escena aún días después de la finalización de la última entrega. Ahora se conoció que como consecuencia de las joyas que le prestaron a la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain se tuvo que armar un operativo de seguridad especial.

¿Cuánto tenía en joyas la modelo? Según reveló el periodista Angel De Brito los aros que llevó tienen un precio de US$ 150.000, mientras que la gargantilla vale US$ 580.000. A eso se le sumarían otros accesorios por lo que la valuación total se acercaría a US$ 1.100.000.

Por ese motivo, según remarcó De Brito, la modelo estuvo muy nerviosa y se quedó sentada durante toda la ceremonia. “No me muevo de la mesa, no voy al baño, subo a entregar el premio y nada más”, le dijo al periodista.