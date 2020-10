Más ex Menudo contra "Súbete a mi moto" y Edgardo Díaz: uno denunció abusos sexuales y otro, que lo hicieron trabajar con hepatitis

La aparición de la serie Súbete a mi moto -que se puede ver a través de la plataforma Amazon Prime- generó una polémica que continúa y que seguramente persistirá durante largo tiempo. Siguen y siguen apareciendo los ex integrantes del grupo Menudo que denuncian que la serie muestra una visión edulcorada de algo que en realidad fue horrible, una saga de abusos que incluyó desde explotación laboral hasta pedofilia.

El creador del grupo, Edgardo Díaz -cuyo personaje es el protagónico de la serie- es duramente cuestionado por la mayor parte de los ex-chicos. Ahora, el que se animó a alzar la voz fue Ángelo García, que integró el grupo entre 1988 y 1990. García denunció que fue abusado por allegados a Díaz.

"Salí de Menudo a los 15 años, como 12 años me tardé en poder superar todo lo que me había pasado. Lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él. Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu un sentido de culpabilidad: 'qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso", dijo García.

Antes de García, también había hablado el venezolano Jonathan Montenegro, que formó parte de Menudo en 1991. " Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación; yo lo vi, nadie me lo contó- Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería... ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan sólo 11 años”, aseguró. Montenegro contó que dejó la célebre "boy band" “razones psicológicas, emocionales y económicas, monetarias” y que Díaz lo obligó a trabajar con hepatitis.

“Hubo situaciones que no eran justificables como, por ejemplo, yo tuve hepatitis y yo tuve que trabajar igual enfermo, y entendemos perfectamente que el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas, pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podías detener, entonces había como una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional”, Antes que Montenegro y García habían hablado sobre la serie René Farrait -para quien Díaz es simplemente un "cínico, abusador, hijo de puta"- y Ray Reyes, quien afirmó que Súbete a mi moto está "alejada de la realidad" y sin entrar en detalles, señaló:"Yo no quiero que eso le pase a un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos".