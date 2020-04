Más peleas y muertos: se estrenó la cuarta temporada de La Casa de Papel, el mayor éxito de Netflix

Desde esta madrugada está disponible en Netflix la cuarta temporada de La Casa de Papel, la exitosa serie española que causó furor en 2018 y 2019 en todo el mundo, pero especialmente en la Argentina. Tiene ocho episodios y podría ser el final de la historia de El Profesor y los ladrones que en la primera parte entraban a robar a la Casa de la Moneda y en la tercera y cuarta temporada asaltan las reservas de oro del Banco de España.

La cuarta temporada de La Casa de Papel puede verse en Netflix desde esta madrugada. A las cuatro (hora Argentina) quedó habilitada para todos los usuarios en el país. En total, la serie del director Álex Pina tiene ocho episodios. Úrsula Corberó, que en la exitosa serie española protagoniza a “Tokio”, aseguró que el estreno de la cuarta temporada “contribuirá a que la cuarentena se haga más amena”.

La cuarta temporada de La Casa de Papel tiene ocho episodios y retoma la historia inconclusa de la tercera parte, donde un grupo de ladrones, encabezados por El Profesor (Álvaro Morte) ingresan al Banco de España para robar las reservas de oro. Una de las mayores novedades de la tercera etapa era la incorporación de “Palermo”, el personaje del actor argentino Rodrigo De la Serna, un hombre autoritario y solitario, que hace chistes machistas y tiene una compleja relación con Tokio y Nairobi (Alba Flores), que en el último episodio de la tercera temporada termina gravemente herida y al borde de la muerte tras un disparo de la policía española.

La cuarta temporada de La Casa de Papel era muy esperada, entre otras cosas, porque la historia del robo al Banco de España aún se encuentra inconclusa: ¿lograrán los atracadores más famosos del mundo volver a salirse con las suyas o finalmente serán atrapados? En la tercera temporada, quedaban todos al borde de la detención, sobre todo El Profesor y su pareja, la ex inspectora Raquel Murillo, quien fue atrapada por la policía, que fingió haberla asesinado.

En la cuarta temporada “van a encontrar a un Palermo más desbocado, más arrojado como un bonzo. Es una persona que cree que el fin justifica los medios, y se va a entender ese amor y esa pasión que siente por Berlín”, contó De la Serna sobre su participación en la cuarta temporada de La Casa de Papel.

Por su parte, Corberó contó en declaraciones al diario La Nación que su personaje “terminó mal” en la tercera temporada “porque ya nada tenía sentido”. “Ha complicado las cosas para que entre todos rescaten a Río y repente él la deja y no sabe muy bien qué hacer. Entonces en esta nueva temporada vamos a ver a una Tokio mucho más fría, que ya ha sufrido muchísimo”. Además, sostuvo que en tiempos de la pandemia de coronavirus y la cuarentena total – que ella está realizando en la Argentina con su pareja, el actor “Chino” Darín – el estreno de la cuarta temporada “va a contribuir para que la cuarentena se haga más amena”.

UN ÉXITO INDISCUTIDO

Según las estimaciones de Netflix, que no suele dar números sobre el consumo en la plataforma, La Casa de Papel es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma. Estrenada en 2017, en 2017 fue televisada por la cadena Antena 3 y su transmisión no tuvo un éxito arrasador, aunque una vez que llegó a Netflix provocó un furor impresionante, sobre todo en el verano de 2018 y especialmente en la Argentina.

El éxito en el país fue tal que muchos de los personajes – más allá de Corberó, pareja del Chino Darín – hicieron giras o participaciones en programas de televisión en Argentina, incluido el polémico Berlín (Pedro Alonso), que hasta mantuvo una reunión en la Casa Rosada y publicó fotos suyas en el histórico balcón de la Casa de Gobierno.