Más problemas para L-Gante: allanaron dos de sus casas en busca de un arma de fuego

Tras las denuncias por amenazas agravadas, la Policía allanó las dos casas de L-Gante, una ubicada en el country Club Banco Provincia del partido de Moreno y también la que se está construyendo en General Rodríguez.

La fiscal Alejandra Rodríguez lo notificó de la imputación por amenazas, portación de arma de guerra y de haber efectuado dos disparos. La imputación se desprende de una denuncia realizada el pasado fin de semana por vecinos de Elian Valenzuela, quienes aseguraron que el joven los amenazó con un arma de fuego en un confuso episodio en la vía pública.

Los vecinos contaron a la Policía que en medio de un conflicto, del que no se brindaron mayores detalles, L-Gante sacó un arma de fuego y disparó al piso luego de amenazar a tres jóvenes.

El descargo de L- Gante

“Es una locura, mal. Si estuviéramos en un mundo en el que nos dejáramos llevar por los medios, el L-Gante esta semana fue un secuestrador, un loco, de todo un poco. Pero estamos tranquilos acá. A la gilada ni cabida”, dijo al inicio de su descargo Elián Angel Valenzuela.

El autor de Cumbia 420 negó haber amenazado al joven Brian con un arma, quien denunció a L-Gante en la Justicia: "Estuvo caminando no solo por el techo de mi casa sino por otras y su pensamiento fue erróneo, porque habrá creído que no había gente y sí había. Yo no estaba en ese momento".

Sobre el incidente ocurrido con los vecinos, sostuvo en diálogo con Telenoche: “Yo estaba viniendo para el barrio y hubo una secuencia en la que había un ‘gato’ andando por los techos. Su pensamiento fue erróneo, porque habrá pensado que no había gente, y sí había”. Y agregó: “Yo soy consciente del lugar en el que estoy hoy en día. Esa es mi respuesta”.

Por otra parte, el artista aseguró que el yeso de su brazo no está relacionado con el incidente, sino que sufrió un accidente doméstico: “Subí apurado por una escalera a decirle algo a mi amigo y me caí arriba del brazo y me fracturé dos dedos”. Mientras que, sobre su reciente mudanza a un country, contó que se debió a motivos de seguridad: “Adquirí un lugar para que mi hija esté con más seguridad. Robos y gente atrevida hay en todos lados, y yo no soy gil”.

"Yo soy un muchacho que está lidiando seriamente con todo: tengo mi familia, tengo mi trabajo y tengo que mantenerme. Un poquito de atención le doy a esto porque yo sí soy un artista que está en el barrio, que pasa caminando sin caretear", sentenció contundentemente.

Lo que pasó, es que después de que el artista apareciera con un yeso, muchos pensaron que se había trabado en lucha con un delincuente de la zona en la que vive, para evitar el ingreso a su propiedad.