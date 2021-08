Más tongo en La Voz: el privilegio ya sin carpa que recibió "la acomodada" y la furia en redes

Cuando recién iniciaba La Voz Argentina (Telefe) trascendió la versión de que la participante Jazmín “Jacinta” Sandoval era amiga de Stefi Roitman -host digital del ciclo y pareja del jurado Ricky Montaner- y muchos usuarios de las redes sociales utilizaron ese argumento para decir que estaba “acomodada” en el reality.

Incluso, la influencer y pareja de Ricky Montaner debió dar explicaciones. “Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo”, dijo en el programa radial Moskita Muerta. “No conozco a nadie, ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”, agregó.

Pese a que desde su primera presentación demostró que es una de las candidatas a ganar la competencia, algunos internautas siguen ensañados con ella. Y esta martes no fue la excepción. La joven hizo una impecable versión de “Something’s got a hold on me”, pero hubo un detalle que indigno a varios: el hecho de que tuviera coros durante toda la canción. Un supuesto privilegio que desató una ola de memes.

Diferentes usuarios en las redes sociales se mostraron indignados por esa situación. “Jacinta tenía coros y todo. Al dúo no le pusieron nada y a Ezequiel le pusieron un par de rejas que sobraron de una obra. ¿Qué onda acá?”, escribió una usuaria en redes. “¿Por qué tiene coro haciendo juego con ella? Igual por mas que la vendan, no la vamos a votar”, cuestionó otra.

Lejos de estas apreciaciones, el jurado solo tuvo elogios para la concursante. “Pensé que estaba en un show, lo disfruté mucho. Sos genial, tenés un desparpajo, una forma de moverte en el escenario. Sos genial. Tenés una seguridad que envidio”, valoró Soledad Pastorutti.

A su turno, Lali Espósito también destacó las virtudes de la participante: “Soy fan de tu voz desde siempre. Fue como un viaje en el tiempo, como si estuviéramos en otra época de la música. Vos tuviste la brillantez de saber de cuando romper y cuando no. Hubo momentos súper nítidos y momentos muy rockeros. Estaba como una peli”.

Tras esas palabras, Ricardo Montaner reveló algunas cosas que había conversado previamente con la joven. “Durante los ensayos, yo le dije que ella es la participante que más disfruta estar arriba del escenario y cantar”, sostuvo. Y agregó: “Está ahí arriba como si estuviera en su casa, caminando sobre la alfombra. Quiero agradecerte por darle credibilidad a mi equipo y demostrar que eres una realidad, no un espejismo”.

Más allá de las elucubraciones en redes sociales, el talento de la joven nunca estuvo en tela de juicio. Por ese motivo, Montaner no dudó en anunciar que ella era la primera integrante de su team en avanzar a los cuartos de final.

A fines de la semana pasada, Jacinta ya había estado envuelta en una polémica cuando circuló el rumor de que se había “agarrado de los pelos” con Jéssica Amicucci detrás de cámara. Sin embargo, una de ellas salió a desmentir esa información y mostró una prueba reveladora.