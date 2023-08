Mas triste que influencer de Argentina: Migue Granados fue al baño en vivo

Migue Granados es, sin lugar a dudas, una de las figuras emergentes del espectáculo argentino más convocantes. Su capacidad humorística, su talento musical, y su desenvolvimiento a la hora de entrevistar a figuras como Susana Giménez y Eugenia "La China" Suárez son un ejemplo de esto. Lamentablemente, muchas veces toda esa potencialidad que ya ha demostrado de sobra, no se presenta a la hora de la generación de contenidos de Soñé que volaba, su programa en el nueval canal de streaming Olga.

El último miércoles dio una muestra perfecta de esta caracterización cuando, en la presentación de su programa, empezó con él haciendo caca. Una imagen que se viralizó rápidamente, como muchas de las cosas que hace. Si bien es una demostración de que el humor no necesita ser rebuscado para ser gracioso, también es un testimonio claro de lo baja que está la vara de la creación de contenidos, cuando estos no requieren ningún tipo de producción.

La imagen sentado sobre el inodoro puede parecer muy disruptiva a simple vista, pero ¿cuál sería la característica positiva en términos creativos? Todos los seres humanos van al baño y ver a cualquiera en esa situación puede ser gracioso o vergonzante. La explicación perfecta de esto la dio su mismo padre, Pablo Granados, quien le envió un audio a las pocas emisiones de su nuevo y exitoso programa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Te bancan todas tus locuras", le comentó el progenitor, en un audio que el mismo Migue se encargó de mostrar en su programa. Los ejemplos de estos hechos bizarros son infinitos. Con la diva tuvo locuras absolutas que derivaron en hacerla "jalar la motoneta". Su compañera en el stream, Sofi Morandi, también se destaca por su expresiones descontroladas donde insulta de forma descontrolada a quien haga sonar el motor del rodado en el medio del estudio René Favaloro.

La escatología es moneda corriente en la nueva perla de los streamings. Semanas atrás, mientras entrevistaba a Felipe y Marta Fort, los hijos de Ricardo, Granados reveló una particular situación que -supuestamente- vivió en ese momento. "Ay, Lucas, me re cagué", le confesó a Fridman, su productor. "Me cagué con caca", agregó antes de que la invitada le pregunte si era verdad. Durante esa emisión, en el programa habían estado cocinando y comiendo hamburguesas. Esta podría haber sido la razón del "accidente" que relató el conductor.

Es un hecho que el humorista sabe aprovechar ciertos momentos para hacerse viral. En las primeras emisiones de Soñé que volaba, desde el estudio presenciaron un choque entre dos vehículos que casi deriva en que se incruste en la vidriera uno de los automóviles. Además de hacer un espamento terrible, salió a hacer un móvil y preguntarle a los testigos visuales sobre qué había pasado.

Como en su momento le dijo su padre, sus colegas le bancan todas sus iniciativas bizarras. Por momentos parece que Miguel busca aprovecharse de eso y demostrar que, cualquier pavada que haga, funcionará. El recurso puede parecer divertido para él, pero no deja de ser despectivo para quienes producen los contenidos para darle algo más elaborado a los espectadores y oyentes.

En Olga parece una práctica común la cuestión de viralizarse a partir de cuestiones políticamente incorrectas. En la emisión del programa Sería increíble del último martes, la conductora Nati Jota relativizó el incesto y dijo que "es cultural que no te puedas culear a tu hermano". La definición, por parte de una mujer que no tiene hermanos varones, fue evidentemente en la búsqueda de la polémica. Algo que sin importar el -reconocido- talento con el que cuentan, parece ser gasolina para la emisora.

Los éxitos continuarán sin duda, en la usina de talentos que hay en Olga. Aunque la creatividad no siempre esté en su esplendor, la vara la ponen quienes oyen y hasta se acercan a la vidriera a presenciar el programa. Es probable que si se ponen más exigentes, el humorista y los demás streamers también levanten su nivel.