Masajes en la cola, furia y peleas por la misa: las filosas revelaciones de Bublé sobre Luisana

¡Es el enemigo! Michael Bublé sorprendió con una irónica entrevista en la que no sólo aseguró que le tiene "pánico" a Luisana Lopilato, sino que además fue por más y reveló el insólito pedido íntimo que la actriz le hace todas las noches: "Me pide que le haga masajes en la cola".

"Es siempre lo mismo. Mi esposa voltea su cola hacia mí y me dice: 'Mike, haceme masajes ahí'. Ella dice que es para que le saque la celulitis, pero yo siempre le respondo: '¡No tenés celulitis!'. Así que todas las noches, me siento a ver la televisión y la masajeo para que se duerma", aseguró en diálogo con el tabloide británico The Sun.

Pero eso no fue todo. El canadiense volvió a hablar del fuerte temperamento de la actriz, a quien suele describir en sus entrevistas como "la que manda en casa". "Amo mucho a mi esposa, pero también le tengo miedo. Estoy tan aterrorizado que en realidad el domingo pasado vi con ella una película de Jennifer López, llamada Casate conmigo, y me dieron ganas de pegarme un golpe en la cara".

Bublé también se refirió a las peleas que suele mantener los domingos con Luisana, por la misa familiar. "El domingo es el día del NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano). Siempre estoy gritándole a la televisión, después me pongo a discutir con mi mujer, que quiere que lo apague porque... bueno, ella siempre tiene la razón y yo no. Entonces, me enojo porque el juego arranca a las diez de la mañana y tenemos que ir a la iglesia a las once".

"Sé que tengo que ir a la iglesia, pero no puedo parar de chequear en mi teléfono los resultados de los partidos y espero que el pastor no se de cuenta. Después, intento tener pensamientos positivos; pero los domingos en la iglesia sólo tengo pensamientos negativos para con los jugadores contra los que juega mi equipo. Es un día muy raro y confuso. Además, mi mujer sólo me deja ver los partidos hasta las cuatro de la tarde", cerró.