Master Covid: Vicky Xipolitakis también se contagió coronavirus y Telefé no confirmó su reemplazo

Luego de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk diera positivo de coronavirus (Covid-19) se conoció que otras de las participantes del reality Master Chef Celebrity dio positivo. Se trata de Vicky Xipolitakis, que se enteró el domingo a primera hora, cuando estaba celebrando el Día de la Madre. Por ahora la "Griega" no tiene asignado un reemplazo de cara al reinicio de las grabaciones del certamen.

Hoy, después de tres días de parate, la producción de Master Chef Celebrity tiene pensado retomar con el concurso, pero de forma más tranquila. Es que según explicaron ya tienen grabado el contenido para dos semanas de emisión del programa, lo que hace que no tengan que correr.

Para reemplazar al cantante de cumbia hasta que se recupere del coronavirus, la producción convocó a la actriz Natalie Pérez, pero todavía no esta definido quién reemplazará a la Griega, que hoy por la mañana utilizó sus redes sociales para dar a conocer parte de la noticia después de que el periodista Marcelo Polino diera la primicia en La Peña de Morfi, por Telefé.

“Esta mañana me levanté con una noticia, quiero llorar”, arrancó en su descargo la vedette, donde contó que salió de su casa solamente para trabajar porque es una madre con un niño pequeño, Salvador. "Entre miedo y dolor por todos los reacaudos que tuve que tomar. Hoy me confirmaron que soy positiva de Covid. Presento todos los síntomas. A veces son leves, otras veces no", siguió la rubia.

"Tengo tos seca, cansancio corporal, fiebre y a veces me falta el aire pero estoy fuerte por mi hijo. Tuve un año muy duro, pero va a pasar esto también. Quería agradecerle a la gente por todo mi amor. Esta cocinerita va a volver con todo. Gracias, los amo", concluyó la rubia.



El positivo de Vicky generó un dolor de cabeza a la producción debido a que ella era la gran estrella de las primeras emisiones del programa, no sólo por sus bloopers, sino además porque sus preparaciones estaban entre las mejores del certamen.

Cada una de sus intervenciones picaban en punta en el rating y tenían un fuerte impacto en las horas siguientes en todos los medios de comunicación por lo que, ante la imposibilidad de tenerla por el coronavirus se encendieron todas las alarmas.

Master Chef Celebrity se convirtió desde su arranque en uno de los programas más vistos del país, donde famosos de diferentes ámbitos compiten para ver quien prepara el mejor plato de comida.

Si bien inició hace pocas semanas, el certamen ya tiene a su primer eliminado, pero no porque su preparación fuera mala sino que protagonizó una verdadera “chanchada” en la cocina. Se trató del actor Ignacio Sureda, conocido por personificar a “Pantera” en la serie El Marginal, que a falta de colador y con los fideos a punto decidió sacarlos de la olla y servirlos con su mano.

"No podés servir los fideos con la mano. No usaste el colador. Eso no está bien. Hiciste exactamente lo que te pedí que no hagas", le remarcó, en ese entonces, uno de los jurados, Germán Martitegui. "La pasta está bien. Pero la forma de escurrirla fue peligrosa", sumó Donato De Santis.

Ese error generó que sea al primer eliminado del certamen que reanudaría hoy sus grabaciones. Todavía no se sabe con quién reemplazarán a Vicky, si esperarán a tener definido quién estará en su lugar o si harán los próximos programas sin esa participante.