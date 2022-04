MasterChef, al palo: el anticipo de la gran final y qué harán Mica y Fonzi con los millones

Atención fanáticos. En pocas horas, quienes siguieron de cerca la tercera edición de MasterChef Celebrity sabrán finalmente quién se consagrará como el gran ganador del reality de cocina de Telefe. Tomás Fonzi y Micaela Viciconte llegaron a la instancia final y, pese a que ya hubo polémica por los fallidos en redes de Fabián "Poroto" Cubero que dieron a entender que la ex Combate se quedará esta noche con el título, lo cierto es que todo puede suceder.

Un dato no menor: la producción graba "dos finales" alternativos para evitar que se filtre el ganador, en especial teniendo en cuenta que la final se grabó hace semanas y que los secretos en tiempos de redes son difíciles de mantener.

El domingo por la noche, Mica y Tomás enfrentaron el desafío final: un menú completo de tres pasos (entrada, plato principal y postre) en sólo 90 minutos. Y el rating, como se esperaba, acompañó: el programa llegó a los 17.1 puntos de rating, algo poco usual en tiempos de bajo encendido.

"Estoy sin dormir, muy nerviosa, contenta y ansiosa; con ganas de mostrar los platos que practiqué, que espero que no fallen", aseguró al inicio del programa Mica, quien se lució con su propuesta.

El menú que Mica Viciconte preparó para la final

Entrada: vieras gratinadas con salsa mornay y alioli.

vieras gratinadas con salsa mornay y alioli. Plato principal: mollejas y langostinos grillados con puré de coliflor.

mollejas y langostinos grillados con puré de coliflor. Postre: cremoso de chocolate con salsa de frutos rojos.

"Estoy sorprendido, contento y nervioso. Dormí hasta las cuatro y veinte. Es un loop mental, lleno de baches, pero hice un repaso permanente de los platos", sumó Fonzi, el otro finalista de la tercera edición.

El menú que Tomás Fonzi preparó para la final

Entrada: brusqueta de morcilla, pera y queso brie.

brusqueta de morcilla, pera y queso brie. Plato principal: bife de chorizo con hinojos y tomates confitados.

bife de chorizo con hinojos y tomates confitados. Postre: durazno asado sobre sambayón rosado y crema con pistachos caramelizados.

El ganador, que se conocerá esta noche, se hará de un millón y medio de pesos. A diferencia de las ediciones anteriores, ninguno de los finalistas piensa en donarlo: ambos lo van a usar para mimar a su familia.

"Es un incentivo y no te voy a decir que me falta (dinero), pero la plata siempre viene bien. Más en este momento de ser madre, porque imagino que me voy a tener que encerrar un tiempito cuando nazca Luca y mi prioridad será otra. Creo que lo usaría para hacer mi primer viaje familiar con Luca", reconoció Mica en diálogo con el diario Clarín.

En sintonía con su "rival", Fonzi también aseguró: "Para mí será una yapa (el premio) para darme algún gusto. Un paseo, algún viajecito con mi mujer y mis hijos cuando se pueda".