Masterchef Celebrity en llamas: el impensado romance entre dos participantes del reality

La tercera temporada de MarterChef Celebrity prometía mucho rating y también varios chimentos. Por supuesto, cumplieron con ambos puntos. Es que, por estas horas, en el reality de cocina de Telefe habría comenzado un nuevo romance que sorprendió a la producción y también al jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Pampito, el panelista de Carmen Barbieri, en el programa Mañanísima, que se emite por Magazine. “Una nueva pareja que se formó en MasterChef. Se conocieron ahí, porque las grabaciones son largas. Ellos están todo el tiempo juntos fuera de cámara. En cámara no se muestran juntos”, afirmó.

Y reveló: “Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela todo el tiempo. Siempre se esconden. Dan muy bien juntos aunque no lo parezca. La producción se sorprendió. Esta pareja reciente, que me gusta y combina, es la de Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton, el cantante de Turf”.

Por lo que se sabe, la última pareja conocida de la hija de Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis fue Roberto, un empresario dedicado al rubro automotor, con quien salió durante dos años. El fin relación terminó a principios de 2020, en medio de la cuarentena. Al parecer, la convivencia destruyó a la pareja.

En tanto, Levinton estaba en pareja con una modelo a la que le lleva 20 años. Por ahora, no se sabe si la relación llegó a su fin o si mantienen una pareja abierta y por eso, el músico vive este apasionado romance con Charlotte. Lo cierto es que, desde Telefe, aseguran que en cada parate de la grabación, ambos aprovechan para encerrarse un largo rato en el camarín.

El lider de Turf se convirtió en uno de los preferidos por el público del reality. Hasta ahora, su participación más recordada sucedió cuando uno de los jurados le consultó cómo había bautizado a uno de los platos, hecho con pescado y el dijo que se llamaba “Raúl”.

En aquel momento, había dicho en una entrevista: “Evidentemente la gente está necesitada de un poquito de humor y de espontaneidad y de algo fresco que por ahí en los medios en este momento está un poco ausente. Sino no hubiera tenido tanta repercusión. Te juro que me paran en la calle para preguntarme: ‘¿Vos sos el del ‘pescado Raúl’?’. Me sorprende hasta de los más chiquitos”.

Y completó: “Me estoy divirtiendo mucho en esta nueva faceta, y lo lindo es que me conozcan desde otro lugar también, por ahí un poquito más desopilante y personal; para mí también está bueno desarrollar otra parte de mi persona. La verdad es que a mí siempre me gustó mucho la televisión. Me gustan mucho los estudios de TV, y en su momento supe hacer un piloto para un programa que yo tenía en mente. Después no se llevó a cabo porque requiere largas horas de trabajo y dedicación, y yo no podía en ese momento; pero eso no quita que en el futuro lo pueda a hacer”.