MasterChef: internaron con neumonía al jurado Germán Martitegui tras dar positivo

Luego de que Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk y Vicky Xipolitakis dieran positivo de coronavirus, la semana pasada se supo que Germán Martitegui también padecía la enfermedad y tuvo que ser aislado. Como consecuencia, los tres integrantes de Masterchef Celebrity (Telefe) tuvieron que ser reemplazados, aunque destacar que el programa es grabado y ya tienen varias emisiones adelantadas.

Por esta razón, los reemplazos de los participantes y del jurado - el músico le dejó su lugar a Natalie Pérez, Vicky Xipolitakis fue sustituida por Christian Sancho y Martitegui será reemplazado por la prestigiosa Dolli Irigoyen- recién se podrán ver en televisión dentro de algunos días, tal vez cuando los protagonistas ya estén recuperados y listos para volver a cocinar sus deliciosos platillos.

Pero en las últimas horas, la salud de Martitegui se complicó: el jurado tuvo que ser internado esta mañana en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro a una semana de haber dado positivo de COVID-19. Según trascendió, el cocinero presentó una neumonía leve producto del coronavirus luego de realizarse estudios de chequeo y placas, por lo que se decidió su internación por fuera de cuidados intensivos.

El chef comenzó con síntomas el lunes 19 de octubre: presentó fiebre que, en primer lugar, fue adjudicada a una insolación. Sin embargo, al realizarse un hisopado se confirmó que Martitegui padecía COVID-19. "Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos", había contado, consultado sobre sus hijos.

Vale destacar que el chef había decidido aislarse en una habitación y no tener contacto con sus hijos, Lorenzo (18 meses) y Lautaro (13 meses), desde que dio positivo de coronavirus: "Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan". Desde el canal sostienen que el cocinero se encuentra estable y que podría ser dado de alta en las próximas horas. "Él está muy bien, fue más que nada por precaución", señalaron.

Estos no son los primeros contagios que afectan el normal desarrollo del programa, ya que antes del gran debut y a poco de iniciar con las grabaciones habían dado positivo Santiago del Moro, Analía Franchín y Claudio "Turco" García.