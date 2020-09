Mástil erguido: el actor de Capitán América subió por error un video en donde se veía su pene

Nadie esta a salvo de que se le escape una foto erótica, un desnudo o hasta una imagen en donde se vean sus partes íntimas. El problema con las celebrities es que, aun cuando la imagen esté online solamente unos pocos minutos, se puede volver viral en cuestión de segundos. Y esto le pasó ayer a la noche al actor Chris Evans, conocido por ser quien interpretó al Capitán América en las diferentes películas de Marvel, que accidentalmente subió un video a su cuenta de Instagram en el que se podía ver su pene erecto.

Todo sucedió en el contexto en el que Evans ayer por la noche se encontraba jugando a “Head Up” (una forma de dígalo con mímica) y decidió compartir el momento para lo que grabó la pantalla de su celular. El problema es que sin darse cuenta entre las últimas fotos que había en la galería había una en donde enfocaba su pene erecto.

Al darse cuenta de lo que sucedió el actor, que tiene casi cinco millones de seguidores en Instagram, borró el video pero las imágenes ya se habían vuelto virales. Por un lado, muchos fanáticos pidieron que no se replique la imagen, mientras que otros se lo tomaron con humor. El actor que se encuentra soltero desde 2016 pero recientemente fue fotografiado en Londres con la también actriz Lily James por lo que todos los rumores se dispararon.

¿Habrá sido para ella la dick pic?

Quién no dejó pasar la oportunidad para hacerle un chiste a su ex compañero de elenco fue Mark Ruffalo, que interpretó a Bruce Banner/Hulk desde 2012 a la fecha, que le dedicó un cómico tuit con algunas pinceladas de actualidad política. "Amigo, mientras Trump siga siendo Presidente, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte. ¿Ves? Ese es el lado positivo del asunto”, tuiteó.

Pero no se piensen que los descuidos de famosos es potestad de los actores de los Estados Unidos. No, también hay varios en la farándula argentina. Uno de los últimos, bautizado como “Señora tápese”, tuvo como protagonista a la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez.

Jujuy tomó la decisión de hacer la cuarentena con uno de sus menores amigos, el especialista en comunicación Alejo Lizzi. Cómo no podía ser de otra forma en el medio de la cuarentena, tuvieron que encontrar formas (como hacemos todos claro está) de buscar entretenerse. Por eso mientras su amigo había quedado dormido en el sillón, ella preparó el desayuno.

Hasta ahí nada por fuera de la convivencia de dos personas. Pero cuando Jujuy se acercó a formar parte del contenido que estaba filmado su amigo sucedió un descuido. Sin darse cuenta uno de sus senos quedó al descubierto, lo que generó un “señora tápese” por parte de Lizzie. Que, digamos todo, podía haber optado por no haber subido la story.

Luego del incidente ambos estallaron de risa por toda la situación. Lizzi evitó etiquetarla en la story por lo que habrá que ver si su roommate se anima a subirla ella misma a sus redes. ¿Lo hará?

No es la primera vez que Jujuy tuvo un accidente en redes en las últimas semanas. La modelo, además, aprovecha su espacio para dar recomendaciones, mostrar sus rutinas e incluso tutoriales de maquillaje. Desde Jujuy, a donde se fue a visitar a su familia y hasta mostró lo mal que la pasó cuando la hisoparon, subió un videitos de recomendación de un maquillaje express "salvapapa"... pero salió mal.