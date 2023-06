Mates, demandas millonarias y acusaciones cruzadas: Berardi y el show de su salida en LAM

El tiroteo entre Estefi Berardi y Yanina Latorre, que se vivía desde hace meses en LAM, parece haber quedado en el pasado. Aunque esto no es porque haya descendido la animosidad entre ellas, sino porque el miércoles fue la última participación que hizo la ex Combate en el programa que conduce Ángel de Brito. Si bien ya se había filtrado su salida, el marco de la despedida de Estefi estuvo cargado de momentos álgidos y acusaciones cruzadas.

La contienda comenzó cuando el conductor le preguntó a Berardi acerca de la demanda que le había realizado a Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, por haber filtrado los chats donde se revelaban las pruebas de la infidelidad que había cometido el hijo de Carmen Barbieri con ella. "Ustedes hablen de lo que quieran. No puedo decir nada porque no me dejan", aseguró Estefi.

Allí fue que Latorre lanzó el primer golpe, cuando confesó que la demanda por 100 mil dólares también era contra ella. "A Sofía y a mí", aclaró. Entonces, su rival, imposibilitada de hablar, decidió tomar un papel más desdeñoso y decidió desentenderse de la situación. "Yo voy a tomar unos matecitos, que no merendé", aseguró.

Si bien al principio se mantuvo haciéndolo al lado de sus compañeras y recibiendo todos los dardos ponzoñosos de Latorre, luego se fue del aire (mientras una cámara la seguía) y fue al baño y a los camarines. "Me chupa un huevo", dijo, al ser cuestionada por su actitud.

Al mismo tiempo, la también panelista de Mañanísima empezó a hacer un vivo en su Instagram y a contestar preguntas de sus seguidores y seguidoras. Esto no pasó desapercibido por De Brito, quien hasta se animó a hacer el chiste de que le acababa de mandar una pregunta a ver si la podía entrevistar.

"Yo tenía los chats y no los hubiera mostrado. No la extorsioné, no la amenacé. ¿Yo qué tengo que ver? A parte a mí me cubre el artículo 43, que dice que yo no tengo porqué revelar en la Justicia la fuente. Yo hablé de (Claudia) Albertario, no de ella. Muerta de hambre", la cuestionó Latorre desde el estudio.

El enfrentamiento ya había crecido mucho y la querella contra su compañera logró lo que los meses de roces no pudieron: que la enemistad llegue a un punto sin retorno entre las dos angelitas.La pelea que comenzó con el lavarropas gate no terminó allí, ya que también siguieron los rounds en las redes sociales.

Mientras De Brito despedía allí a Berardi y le deseaba mucha suerte en sus nuevos proyectos, através de retuits, Latorre -recientemente nominada a los Martín Fierro-, agredió a su ex compañera. "¿Estefi Berardi se coge a Fede Bal y denuncia a la ex por los chats? Nananana cualquier cosa", compartió. "Vergüenza ajena lo de Estefi en este momento. Lamentable. La hiena acorralada", agregó otro.

"Qué vergüenza que me da Estefi. Encima que rompe una pareja, la caradura demanda", retuiteó Latorre. "La forma de pelear no es huir es hacerle frente de manera inteligente dando la cara, ignorando, no respondiendo y otras ¡Así, solo le termina dando la razón!", sumó la panelista. El objetivo de Berardi es que se conozca quién filtró los chats personales que intercambió con Fede Bal, pero la argumentación de Latorre respecto al cuidado de las fuentes también lo es. "Ni Bonadio consiguió que un periodista del Financial Times muestre su teléfono. Casi lo rajan por pedírselo. Qué papelón", escribió Yanina.

Por su lado, al terminar el programa y su vínculo allí, Estefi utilizó las redes para confirmar con un "tal cual" un comentario realizado por la uruguaya Adriana Baravista, quien había identificado que ella "está harta del maltrato". "Total ya se va. ¿Para que va a seguir soportando?", definió. La pelea lleva meses y lo que es seguro es que le quedan muchos rounds por delante. Si se peleaban así siendo compañeras, ¿quién las va a parar ahora?