Matías Alé, Muscari, Ninci y otros "famosos" cantaron "Imagine": tomá coraje y escuchá

El 19 de marzo, la actriz Gal Gadot buscó llevar esperanza a todas partes del mundo en medio de la cuarentena por el coronavirus y utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje positivo a sus millones de seguidores acompañada de otras celebridades. Sin ir más lejos, ella y otros más de 20 famosos de Hollywood interpretaron juntos la icónica melodía de “Imagine”.

La actriz israelí canta la primera frase del himno de John Lennon y luego la siguen con distintas estrofas del tema sus amigos famosos cantando desde sus casas. Entre ellos, se encuentran Lynda Carter; Jimmy Fallon, Will Ferrell, Pedro Pascal, Zoë Kravitz, Norah Jones, Amy Adams, Kristen Wiig, Sia y Cara Delevingne, Jamie Dornan, entre otros.

Pero como no querían ser menos, la farándula argentina hizo lo propio y realizó su propia versión del icónico tema, en castellano, para “luchar” contra el avance de la enfermedad.

Si bien esta interpretación no fue bien recibida en las redes sociales, coleccionó críticas de todo tipo, contó con la participación de figuras tales como: Matías Alé, José María Muscari, Priscila Crivocapich, Ivo Cutzarida, Daniela, Diego Díaz, Mercedes Ninci, Milita Bora y Daniel Campomenosi.

También participaron: Santiago Ladino, Anabel Cherubito, Cecilia Pirolo, Leonardo Centeno, Anamá Ferreira, Willy Quiros, Diana Deglauy, Carolina Ibarra, Mirta Busnelli, Inés Palombo, Julio Buffarini, Gastón Ricaud, Ricardo Pita, Belén Francese, Christian Vazquez, Juan Manuel Leguizamón, El Purre, Sebastián Naon, Graciela Tenenbaum, Agustín Bernasconi, Federico Barón, Leonardo Centeno, Silvina Escudero, Tato Aguilera, Esther Goris, Santiago Ladino, Andrea Taboada, Jacobo Winograd, Javier Díaz, Andrea Taboada y Tony Arrighi, entre otros.

