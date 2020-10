Matías Defederico estalló y reveló cuánto dinero por mes le pasa a Cinthia Fernández

Cansado de las constantes acusaciones de la madre de sus hijas, Matías Defederico estalló en Twitter y reveló el dinero mensual que le envía a Cinthia Fernández para la manutención de sus tres hijas: Bella, Charis y Francesca.

Todo sucedió cuando una usuaria de Twitter interpeló al futbolista con un duro mensaje, en respuesta a otra seguidora que había defendido a la bailarina: "Ojalá reina que nunca te dejen, te gorreen y tengas que mantener tres niñas sola. Besitos".

Al leer el comentario, Defederico respondió: "Ana, no la dejé; me separé. Mis hijas tienen su casa, que yo mismo compré con mi trabajo y tengo una cuota de 120 mil pesos al mes. ¿Cuál sería tu concepto de sola? ¿Sabés cuántas amigas separadas tengo que los padres no le aportan mil pesos? Ahí sí es complicado para la mujer".

Días atrás, Cinthia había acusado al padre de sus hijas de verlas menos de una vez al mes y de no enviarle dinero suficiente para su manutención. "La ejecución de la deuda pueden pedírsela a mi abogado. Para averiguar cuánto debe. Y yo, calladita, siguiendo todo vía legal; no pelotudeando en tweets. Así que a ser más hombre y agradecido".