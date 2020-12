Matías Defederico se hartó de Cinthia Fernández: "Que no me rompa las pelotas, nada más"

La guerra mediática y judicial entre Matías Defederico y Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo luego de que el futbolista, cansado y hasta harto de las declaraciones de su ex, decidiera salirle al cruce. “Todo lo que hice, gracias a Dios, lo tienen mis hijas y soy muy agradecido. Siempre fue para mi familia. Nunca derroché la plata como se dice. La casa que tiene Cinthia la compré yo y se las dejé a mis hijas”, sostuvo.

Días atrás, Cinthia Fernández llegó llorando a su lugar como panelista de Los Ángeles a la mañana luego de que Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, le sacara la obra social a ella y a las nenas. "Hay tipos que tienen demasiada suerte de tener hijas maravillosas. El mierda de mi ex dejando sin obra social a todas. Y muestro pruebas para que después no salga a desmentir", confirmó.

La bailarina compartió el mail que le llegó de parte de la gerencia de la empresa OSDE donde le detallan que no se registró el pago de la última cuota del servicio médico que actualmente abarca a las tres nenas y a la propia panelista. "Me sacó la obra social. Hoy amanecí con el comunicado de que no la pagaron y tengo que hacer todo un 'tramiterío' para pasarlo a mi tarjeta. A todas nos sacó de la obra social", contó.

Consultado en el programa Hay que ver, Defederico se mostro cansado de la panelista y aclaró: “No sé qué le pasa a Cinthia, eso es lo tienen que preguntar ustedes. No es un asunto mío. No me interesa. Ya se me alargó un poco. A veces uno necesita descargar por la familia que está atrás y pregunta qué pasa. Que no le den bola, apaguen la televisión o pongan el fútbol”.

Al mismo tiempo, se refirió a los conflictos que mantienen la ex participante del Cantando 2020 con su madre. “Con mi mamá son boludeces, como todos. ¿Quién se lleva bien con su suegra? Son muy pocos. Yo no tengo nada que decirle a Cinthia, jamás le dije algo (malo) como madre. Jamás hablé”. Creo que esta es la tercera o cuarta nota. Jamás hablo y si hablo es para defenderme lo que se dice de mí", remarcó.

Y furioso de las últimas acusaciones de su ex, disparó: "Pero a mí no me interesa defenderme porque yo sé lo que soy con mis hijas. Si me quieren creer, me creen. Si no me quieren creer, me resbala. A mí la televisión no me da trabajo. No me gusta ver sufrir a mis seres queridos o mis amigos. Este fin de semana estaba con la cara larga, me preguntaron qué me pasaba y veía boludeces en Twitter".

Y agregó: “Ayer vi una nota en que decía que quería que me vaya, pero cuando estaba afuera quería que volviera porque no veía a las nenas. Entonces, es el juego… Cuando estaba en Grecia se preguntaba por qué no me hacía cargo de mis hijas. Entiendo el juego, está todo bien, pero hay que soltar. Yo no hablo de lo que hace ella, pero es todos los días lo mismo, todos los días un palo. Hay que soltar un poco".

Por último, el jugador de Agropecuario de Carlos Casares resaltó que su único deseo es "descansar", "despejar un poco la cabeza" y cerró: "Ya está, hace tres años que estamos separados. Ya está. Hace tres años que no hablo, todas estas notas las hago porque habla ella. Que no me rompa las pelotas, nada más. Es lo único que quiero. Vivir tranquilo. Disfrutar si me voy cuatro días con mis amigos. Eso, nada más”.

Cinthia no había dudado en contar la enorme cifra que Defederico le debe por el cuidado de sus hijas. "Él nunca tiene trabajo, nunca tiene nada. Él dice que va a pagar (lo que debe). Mientras tanto la boluda que paga soy yo... Él me pasa 40 mil pesos y me pasaba la obra social hasta el día de hoy. Yo entiendo que hay gente que vive con 40 mil pesos, divino, pero con mi realidad, no es lo que yo firmé", contó.

El acuerdo que firmaron tiene, en efecto, una cláusula de ajuste por inflación y ese es el monto que Defederico debería transferirle a la bailarina. Al momento de establecer la cuota alimentaria, la cifra era de 80 mil pesos; monto total que pagó los primeros tres meses.

Pero si bien es cierto que el futbolista nunca dejó de pasarle dinero a la madre de sus hijas, no abonó el monto que se fue actualizando por la inflación, lo que generó un desfasaje que se incrementa mes a mes. De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, Defederico en los últimos meses no sólo no cumplió con el pago total de los 120 mil, sino que además lo bajó primero a 60 mil y luego a 40 mil; 40 menos de la cifra inicial acordada.