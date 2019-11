Matías Napp sorprendió al hablar de su separación de Flor Vigna: "No éramos novios"

Luego de confirmar en las redes sociales que decidió distanciarse sentimentalmente de Flor Vigna –ambos siguen trabajando juntos como coach y partenaire en el Bailando por un sueño-, Mati Napp sorprendió a propios y extraños durante una entrevista en "Siempre Show" al revelar que nunca estuvo de novio con la actriz.

Sin ir más lejos, el bailarín sostuvo que con la ex Combate “nunca” llegaron a ser novios. "Nunca llegamos a ser novios. He sido celoso, pero no lo soy desde hace mucho tiempo. Con mi ex relación, ya casi no lo era y con Flor, por ahora, no lo fui, por suerte. Acepto todas las reglas del juego”, explicó el ex campeón del Bailando por un sueño.

Además, Napp resaltó la importancia de “llevarse bien” con la ex cuando uno se separa: “Acepto también que cuando uno se separa tiene que estar bien con su ex, como lo hice yo con mi ex”. En ese momento, atentos a los dichos del coreógrafo, en el ciclo de Ciudad Magazine le preguntaron si lo decía por la relación de Vigna y su ex, Nicolás Ochiatto.

En ese momento, Napp no lo dudó y disparó: “Claro. Está bueno que pasen esas cosas, que se puedan hablar. La de ellos fue una relación muy larga y yo lo acepté desde un principio, porque cuando nosotros arrancamos a salir éramos amigos. Cuando uno se separa, tiene que llevarse bien por todo lo que sirvió. Y yo soy muy respetuoso de las personas”.

Pero a pesar de que estuvo algunos minutos hablando de su relación con Flor Vigna y aclaró en más de una oportunidad que se habían separado, de forma llamativa el coach dijo que nunca había estado de novio con la actriz y sugirió que mantenían una relación abierta.

“Flor venía subiendo historias sobre la libertad y coincidió todo con que nosotros nos separamos y se volvió a hablar de eso en Twitter. Nosotros siempre fuimos libres, nuestra relación siempre se planteó con libertad. Nunca llegamos a ser novios, porque nos sentimos libres”, aclaró.

Y siguió: “Ella podía hacer lo que quería y yo, lo mismo. Claramente, cuando uno tiene una relación laboral además de la personal, es mucho más complicado. Pasamos mucho tiempo juntos y tenemos nuestras diferencias, como cualquier persona".

Según el coach, él y Vigna tienen distintas formas de pensar y de actuar, lo que motivó el distanciamiento. “Nos pasó que al estar tanto tiempo y mezclar lo personal con lo laboral.... Es ahí donde estuvo el error. A la vez, sentimos que nos conocemos hace muy poco y podemos darnos este lugar de una separación”.

Al final, remarcó que esto puede llegar a ser “momentáneo o definitivo”, aunque –afirmó- es muy pronto para decir eso. “Siento que nos estamos llevando bien y que esto sirvió. Después de hablar la semana pasada y decidir separarnos, tuvimos un duelo distanciados y el fin de semana nos tomamos un tiempo para no hablar del laburo, volvimos con mejor energía. Hoy fue un buen ensayo y eso habla bien de nosotros. De poder laburar y no defraudar a nadie”, cerró.