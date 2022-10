Matias Schrank, el "lobo con piel de cordero" de GH: "Hoy el programa se hace por redes sociales"

¿Fue el jugador con la estrategia más fuerte dentro de la casa de Gran Hermano? Con su paz y su calma logró desestabilizar a todos los hermanitos durante el 2015. Te contamos que fue de la vida de Matías Schrank, participante y finalista de la ante última edición de Gran Hermano.

Mientras se dedica a su proyecto de la fabricación de muebles de hierro, de madera y artículos decorativos, Schrank prende la plataforma por streaming Twich y da sus polémicas posturas frente al comportamiento de los participantes de la edición Gran Hermano 2022.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El lobo con piel de cordero. Su participación en la casa fue vital. Durante su primera parte de la estadía se mantuvo callado y demostrando un perfil bajo, mientras que desestabilizaba a todos. Una de sus acciones protagonistas era "romper los huevos". De manera literal. Colocaba huevos en el borde de la heladera, para que a la persona que venía atrás se le caigan y así comenzaba una batalla por la pérdida de los alimentos.

Otra de las cosas que le salía muy bien era ponerle sal a la cafetera. Y así se puede nombrar infinitas cosas que se le ocurrieron a este gran jugador que lo llevaron a posicionarse como finalista de Gran Hermano. Casi sin muchas amistades, y con un gran ingenio poco visto dentro del reality, Matías logró conquistar no solo a los televidentes, sino también a sus compañeros.

Con respecto a las diferencias entre el GH de éste año y el de su camada, Schrank afirmó que si bien es importante la relación que cada uno tiene dentro de la casa, "es fundamental el apoyo de los de afuera y mucho más ahora con las redes sociales".

"A nivel producción entre un GH y otro, es claramente el cambio de pantalla, nivel de presupuesto, en cuanto a la casa y el debate, por otra parte los personajes polémicos o que tienen ya conexión con los medios fue mayor, pero la diversidad es interesante y siempre destaca más tal vez un desconocido que un conocido, pero el que es conocido o tiene seguidores busca tal vez crear contenido como si fuera en redes sociales", comenzó relatando Matías.

El ex concursante del reality más famoso del país comentó que cree, y sus seguidores se lo dicen muy seguido, que en comparación con el GH que se está emitiendo actualmente, tiene un parecido con la manera de jugar de Marcos, el salteño. "Yo creo que como dicen mucha de la gente que me escribe tal vez podría identificarme más con Marcos, un tipo tranquilo, en eje, estable dentro de tanta impulsividad y extroversión. Es el que destaca por el simple hecho de no tratar de sobresalir como los demás y enfocarse en solamente intervenir de manera ecuánime en momentos concretos", especuló.

Entrevista a Matias Schrank para BBN

¿Qué diferencias encontrás entre el GH en el que vos participaste y el de ahora?

-Las diferencias que encuentro entre el GH mío y este es más allá de la pantalla en la que se emite o la casa más grande, son principalmente la inmediatez de las redes sociales hoy ya instaladas completamente. En mi momento fue tal vez una cuestión bisagra. Hoy si empiezan a jugar un papel muchísimo más importante, ya que las transmisiones, las reacciones e interacciones es inmediata y todo material es abundante y veloz, caduca a las horas. El programa se hace por redes sociales y lo que emite el canal es básicamente un ápice de lo que ocurre en el reality.

-¿Por qué crees que algunas cosas que en tu edición eran bien vistas, como por ejemplo esconder comida, la gente ya no lo apoya?

-Yo creo que hay cosas que tienen que ver con un cambio de paradigma, de mirada, de una nueva conciencia colectiva, en muchos casos casi de cristal, no me parece mal pero hay que tomar el moralismo con pinzas que muchas veces es hipócrita. El ejemplo que me das de esconder comida, es parte del juego y es clave para llegar más lejos tratar de desestabilizar a tu oponente de diversas formas, el tema es como lo haces y como sos vos la gente compra las formas no el contenido.

-¿Qué es lo que más te quedó de Gran Hermano? ¿En que te cambió la vida?

-Lo que más me quedó de Gran Hermano, más allá de la fama, el dinero o las influencias que podés gestar (que son la tríada que todos buscan y que son totalmente efímeras y no te llenan en absoluto al conseguirlas), es entender la importancia de encontrar el desarrollo de tu persona y en esto creo que el reality me ayudo a desafiarme de una manera muy interesante, y lograr transitar y entender el proceso es un crecimiento exponencial en el fuero interno y es clave para no perderse en lo superfluo de ese mundo.

-¿Crees que se puede mantener durante los cuatro meses al personaje, o en algún momento ya es insostenible?

-Un personaje no se puede mantener durante tanto tiempo, lo que si se puede es básicamente actuar en base a tus rasgos personales de comportamientos y minimizar o magnificarlos en base a lo que exija la jugada que hagas. De algún modo todos estamos personificados, etiquetados / encasillados en el reality para dar el componente televisivo que sirve para dar una identidad a cada rol, por otra parte es importante lograr romper con lo dado y poder evolucionar dentro del juego más allá del rol asignado (como parte de la presentación) en un principio.

-Ahora que lo ves a lo lejos. ¿Qué consejo u opinión le darías a los participantes de GH? ¿Volverías a entrar a la casa?

-Mirándolo desde lejos es que jueguen estratégicamente marcando un rumbo que es ir por el premio, pero no se pierdan solamente en eso que es componente esencial sino que parte del juego También es mostrarse divertidos, y conocerlos más en persona que siempre eso traspasa más la pantalla que cualquier acting y siempre es importante dejar tus valores bien marcados aunque sea un juego eso hace empatizar con el público. Y si me preguntas si volvería a entrar te digo que tal vez si, porque sería volver a desafiarme y eso viene acompañado de una nueva mirada ante el televidente. Por otra parte el consejo que les daría es ya fuera de la casa es que se mantengan tranquilos, que es un proceso la fama y eso se diluye con el tiempo a menos que le des más nafta y cómo, la fama es adictiva pero encontrarse completo sin necesidad de nada externo es la verdadera clave para que todo fluya y vaya a buen puerto.