Matilda Blanco contó que fue acosada por el camarógrafo del Trece: "Te guiñaba un ojo y decía: ‘Qué linda tu calza’"

La semana pasada, Patricio Ramírez, camarógrafo de canal Trece, fue echado de El Hotel de los Famosos por varias denuncias de acoso sexual en su contra que hicieron las productoras del reality conducido por Carolina "Pampita" Ardohain y Leandro el Chino Leunis. "Me enteré que había sido despedido hoy a la mañana. Una coordinadora me informó que no iba a trabajar más en el reality", contó el acusado de acoso por seis productoras.

Luego de asegurar que la decisión de la productora lo tomó por sorpresa, el camarógrafo sostuvo que "todos los días saludaba" a las productoras hasta que una vez, una de ellas le dijo que no le gustaba cómo las trataba. "Me disculpé y no lo volví a hacer más. Me llamó la coordinadora, me comentó que tuvieron una reunión con las productoras y, después de esa reunión, decidieron no renovar mi contrato", contó.

Más tarde, en su cuenta personal de Facebook, el denunciado detalló: "Según ellos existe una denuncia de 4 a 6 personas de sexo femenino o sexo no definido o definido que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba cuando me dirigía hacia ellas con mi saludos de todos los días. Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador eran: 'buen día genia', 'hola amor', 'qué linda estas hoy', 'qué bien te queda esa remera o ese pantalón o ese color de ropa'".

Y concluyó: "Siempre respeté a las compañeras. Si hoy ustedes se sintieron acosadas por como soy o me dirijo verbalmente, les pido mil disculpas. Dicho esto, me cagaron la trayectoria de 42 años de experiencia en el medio televisivo. Quiero que sepan que jamás tuve que presentar currículum vitae para ingresar a una productora o canal de televisión si lo hice. Me lo pedían por protocolo”.

Lo cierto es que Matilda Blanco, ya eliminada del reality del Trece, se sumó a las denuncias de las productoras y contó su experiencia con el camarógrafo. "En más de una oportunidad sacaba la cabeza fuera de la cámara, guiñaba un ojo y decía ‘Qué linda tu calza’ y no sólo a mí sino que yo veía que lo hacía más con otras chicas", contó la ex concursante de El Hotel de los Famosos.

Y además, explicó: "Yo soy más cubierta y uso otro tipo de ropa, pero a las chicas que están con un short cortito, que lo pueden hacer si se les da la gana, no me divertía que las espiara tanto. Está buenísimo que ya no esté. Nosotras las mujeres ya aprendimos a reconocer las miradas. No pasó tanto conmigo, creo que fue una vez, y lo que pasaba con las chicas no lo veía tanto, pero comentaron que sintieron eso”.

En diálogo con Mitre Live, Matilda contó que sufrió acoso y concluyó: “Fue acoso lo que pasé, siempre está la misma inseguridad que tenemos las mujeres de si es o no es, denunciar a un compañero, finalmente está bueno que ya haya pasado. Mientras yo estuve, pasó desapercibido, pero se ve que después fue avanzando”.

Durante su extenso descargo en las redes sociales, Ramírez destacó que siempre se manejó "con el respeto y la humildad" que le enseñaron sus padres y en el colegio primario, "Me despido de las chicas a la cual (sic) no les guardaré rencor; tienen mucho que aprender. Cuando uno se pone la camiseta del proyecto hay éxito asegurado. Y yo me la puse desde el principio", sentenció.