Matthew McConaughey reveló que fue abusado por un hombre a los 18 años: su duro relato

El actor Matthew McConaughey sorprendió al mundo con su libro autobiográfico, en donde relató que fue víctima de un abuso sexual cuando tenía 18 años. Publicado el 20 de octubre en los Estados Unidos, Greenlights (en relación a la luz verde del semáforo) narra, entre otras cosas, que a esa edad el actor fue abusado sexualmente por un hombre cuando estaba inconsciente en la caja de una camioneta.

“Tenía 18 años cuando un hombre abusó de mí mientras yacía inconsciente en la parte de atrás de una camioneta”, sostiene el autor en uno de los pasajes del libro. “Nunca sentí que fuera una víctima”, subrayó. “Tengo muchas evidencias de que el mundo conspira para hacerme feliz”.

McConaughey también relató en esas páginas otro caso que podría ser considerado un abuso sexual. "Me chantajearon para tener sexo por primera vez cuando tenía 15 años", escribió. Las revelaciones del libro generaron mucha expectativa en Hollywood debido a que el actor es uno de los más celosos en cuando a dar detalles sobre su vida privada.

A lo largo de las páginas de Greenlights, McConaughey cuenta además la relación que tuvieron sus padres entre ellos y para con él. Es que a lo largo de su vida, el actor cumplió 50 años y por eso decidió lanzar el libro, sus padres se divorciaron dos veces y se casaron, en total y entre ellos, otras tres.

En otro pasaje del libro cuenta, por ejemplo, que su padre falleció teniendo relaciones sexuales con su madre. "Recibí una llamada de mi mamá. Tu padre murió. Mis rodillas se doblaron. No lo podía creer. Él era mi papá. Nadie ni nada podría matarlo”, escribió el actor.

"Estos son los primeros 50 años de mi vida, este es mi currículum hasta ahora de camino hacia mi elegía. Aprendí la resiliencia, las consecuencias, la responsabilidad y el trabajo duro. Aprendí a amar, reír, perdonar, olvidar, jugar y rezar. Aprendí a ser activo, vender, encantar, cambiar el curso de las cosas, convertir una bajada en una subida, a meter cuentos”, escribió en el resumen del libro.

Un dato poco conocido por el actor es que rechazó el pago de más de diez millones de dólares para hacer una comedia romántica debido a que quería concentrarse en el papel que le daría en 2013 el Oscar a mejor actor: Ron Woodroof en Dallas Buyers Club.

"Sí, cuento historias del pasado, pero no tengo interés alguno en la nostalgia, el sentimentalismo o la sensación de retiro que exigen la mayoría de las memorias. Tampoco es un libro con consejos. Aunque me gustan los predicadores, no estoy aquí para predicar y decirte lo que tienes que hacer. Es un libro de aproximación. Estoy aquí para compartir historias, revelaciones y filosofías que se pueden comprender objetivamente, y si lo deseas, adoptar subjetivamente, bien para cambiar tu realidad o bien para cambiar tu manera de verla”, dice en otro de los pasajes.

Por último el actor nacido en Texas relata alguno de los problemas que tuvo con la Policía, como cuando lo detuvieron por estar tocando los bongó desnudo en la calle en 1999. Es que después de que los Texas Longhorns ganaran un gran partido contra los Nebraska Cornhuskers, McConaughey lo celebró fumando marihuana y participando en una "jam session" en la que tocó los bongos sin ropa. La Policía se presentó en su casa y lo acusó de alterar el orden público, de posesión de marihuana y de resistirse al arresto. Fue detenido pero logró solucionarlo con el pago de una multa de 50 dólares.