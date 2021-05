Matthew Perry y el motivo por el cual casi no habló en la reunión de "Friends"

Matthew Perry sorprendió a todos los fanáticos de Friends por su extremado silencio en el especial de reunión que emitió la semana pasada HBO. Es que su personaje, Chandler Bing, fue uno de los más inquietos y verborrágicos de toda la serie por lo que se empezaron a tejer varias teorías al respecto.

Sin embargo desde el entorno de actor salieron a dar un poco de luz al respecto. En declaraciones al diario The Sun, amigos de Perry contaron que el motivo central de que estuvo callado y con pocas intervenciones. “Cuando Matthew apareció en la reunión varios miembros de su equipo dijeron que se había sometido a una intervención de las muelas ese mismo día. Eso afectó a su bienestar y a cómo se sentía”, dijo la mencionada fuente de su entorno al periódico británico.

“Obviamente nadie quiere rodar tras una intervención así, pero pasó. Matthew quiere que la gente sepa que está sobrio y que no hay motivos para preocuparse”, agregó la misma fuente, en alusión a la dura batalla contra las adicciones que el actor blanqueó años después de la filmación de la serie.

Al margen de ese problema para poder expresarse bien, y sin mostrarse visiblemente molesto por el dolor, Perry sí se encargó de recordar algunos de los momentos más oscuros que le tocó vivir como consecuencia de sus adicciones cuando grababan la popular sitcom.

"Sentía que iba a morir (en el set en las grabaciones) si no se reían de mis chistes. Y no es saludable, seguro. Pero a veces soltaba una frase y no se reían y empezaba a sudar y a tener convulsiones", contó el actor en uno de los momentos del especial lo que sorprendió a sus compañeros de elenco que no podían creer lo que le había tocado vivir.

"Así es como me sentía cada noche”, les dijo. En 1997 Perry confesó, y empezó un tratamiento, contra su adicción al alcohol y a los analgésicos. Fue en la época de mayor esplendor de la serie y lo que muchos se preguntaban era por qué oscilaba tanto de peso. Eso fue el primer disparador para que sus compañeros.

Además confesó: “Tengo una pesadilla recurrente y esto no es chiste. Cuando duermo, sueño que volvemos a hacer Friends y a nadie le importa“.

También contó sobre su adicción a la hidrocodona, un opioide derivado de la codeína que se utiliza como analgésico: “Tomaba 30 pastillas de Vicodin y un litro de vodka al día”. A su vez sufrió una drástica y repentina pérdida de peso tras una pancreatitis.

En febrero de 2001, tras tocar fondo el actor decidió que necesitaba ayuda y llamó a sus padres, quienes lo llevaron a un centro de rehabilitación. Un año más tarde, en una charla con The New York Times, explicaría que empezó a beber porque "sentía que se iba a morir al día siguiente