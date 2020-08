D'Alessandro también dio positivo: los hisopados en el programa de Fantino y cómo saldrá al aire

El viernes por la noche, después de una agitada jornada laboral que incluyó su presencia en el estudio de su programa en América, Alejandro Fantino se fue a dormir con síntomas de Covid-19. El conductor fue sometido el sábado a un hisopado que, por la noche, dio positivo. Tras la confirmación de su contagio, todos sus compañeros de trabajo -considerados contactos estrechos- fueron aislados y muchos esperan todavía someterse al test. En las últimas horas, el abogado Mauricio D'Alessandro confirmó que también es positivo. El operativo para mantener la salida al aire del programa y cómo se encuentran de salud el resto de los panelistas.

"Estoy bien. No perdí el olfato, tampoco presenté fiebre", confirmó D'Alessandro, quien se encuentra aislado en su casa y, al igual que Fantino, cursa la enfermedad de modo asintomático. Cabe recordar que su mujer, la abogada Mariana Gallegos, se había contagiado en junio de Covid-19.

En las últimas horas, otra de las panelistas del ciclo Fantino a la tarde, Marcela Tauro, confirmó que se sometió al hisopado pero, en su caso, dio negativo. Luis Ventura, en tanto, se someterá en los próximos días al test para saber si es o no portador del virus.

En la jornada de ayer, las autoridades del canal mantuvieron una reunión con la productora del programa, Jotax, para definir cómo seguirá el ciclo; teniendo en cuenta que el conductor ya anticipó en un video de Instagram que no regresará a la televisión hasta recuperarse. Además, se trabajó en el rearmado del equipo de producción, dado que todos deben permanecer aislados en sus casas por precaución.

De este modo, se decidió que sea Horacio Cabak, integrante de Polémica en el bar, quien conduzca desde el piso el programa de Fantino. Los panelistas que no están contagiados saldrán por Zoom, salvo D'Alessandro. "Es un plan de emergencia. Como ningún integrante del equipo de periodistas puede estar en el piso porque tienen que estar aislados en sus casas, el canal optó por pedirle a Cabak que sea el bastonero", precisó en diálogo con Teleshow José Núñez, productor general de Jotax.

"Van a estar por Zoom Eduardo Battaglia, Fernanda Carbonell y Marcela Tauro. Tal vez, llevemos algún refuerzo al piso, por las dudas de que se caiga el Zoom, para que se pueda desarrollar correctamente el programa", detalló el productor.

Fantino confirmó que se contagió el sábado por la noche, con un video en Instagram: "Acá estoy. Estoy perfecto, estoy bien. No tengo fiebre, ni dolores, ni tos. Soy positivo de Covid, así que por unos días y hasta que me pase, que espero que sea pronto, no voy a estar en el aire. Igual (por protocolo) son 14 días (de aislamiento). Así que ha cuidarme, solito. Me tiran la comida por abajo de la puerta, como en 'El penado 14'", sostuvo, en alusión al famoso tango de Agustín Magaldi.

El conductor reiteró que se encuentra en buen estado de salud y que los síntomas, en su caso, no son tan graves. "Estoy bien, cuidado por mi médico. Aisladito y por supuesto esperando que esto pase. Esto nos puede pasar, por más que uno se cuide lamentablemente. Estaba laburando y pasó. Me pasó. Ayer lo estábamos hablando al aire".

Voy a estar offline un tiempo, para concentrarme. Estoy acá, voy a leer. Tengo a mis juguetes en el costado. Así que les mando un beso gigante y cuídense"

"Les mando un beso gigante. Voy a estar offline un tiempo, para concentrarme. Estoy acá, voy a leer. Tengo a mis juguetes en el costado. Así que les mando un beso gigante y cuídense. De todas maneras, está por todos lados. Es una cosa increíble. Vamos pa' frenchi. Gracias por todo. Estoy bien", cerró.