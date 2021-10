Mauro Caiazza defenestró su programa y De Brito estalló: “Mantenido, inútil y estúpido”

Todo comenzó la semana pasada, cuando Ángel de Brito afirmó en su programa que se emite por la pantalla de Canal Trece (LAM) que Mauro Caiazza pone como inusual requisito a la hora de aceptar una entrevista que no le pregunten por su ex, Jimena Barón. Para aquellos despistados, Caiazza perteneció al staff de partenaires del Bailando por un sueño: allí fue donde conoció e hizo dupla con la autora de "La Cobra".

A partir de su relación con la actual jurado de La Academia de ShwoMatch, Caiazza ganó mucha popularidad. De hecho, de la mano de Barón llegó a la gran final del Bailando 2018, donde enfrentó y cayó ante la pareja de instagramers, Sofi Morandi y Julián Serrano. Pero después de compartir cada detalle de su vida privada, en agosto del año pasado, la actriz y el bailarín anunciaron su separación.

Lejos de la versión de que se habrían separado por culpa de sus carreras (recordemos que Jimena tiene una ascendente carrera como cantante), por aquel entonces él había explicado qué fue lo que los llevó a terminar. "Cortamos porque nos desconectamos. Eso. Siempre pudieron convivir nuestras carreras. Son cosas que pasan”, dijo en Hay que ver y mencionó que con la cantante algo “no funcionó”.

Aquella fue la última vez que Caiazza volvió a hablar públicamente de Barón. Por este motivo, De Brito fue claro y le avisó al "fandom" del bailarín por qué no lo invita al living de su programa: “Solo acepta si no le preguntan sobre Jimena Barón”. Esta afirmación molestó, y mucho, al bailarín, que días después le respondió: "No acepté la entrevista cuando supe que era para vos o pa' tu gente. Porque todo lo que dicen es mentira y porque tu programa me vale verga".

Este ida y vuelta se llevó a cabo a través de Twitter y fue el comentario de Caiazza el que despertó la ira del periodista, quien no dudó en contraatacar con insultos incluidos: "Hola, ¡estúpido! Jamás te pedí una nota. Conté una anécdota. Debiera darte vergüenza ser un mantenido por @baronjimena. Mantenido inútil". La respuesta de De Birto generó cientos de mensajes a favor y en su contra, por lo que se preguntó: "¿Quién mierda se cree que es este bailarín del montón?".

Y furioso, sentenció: "Mascando fama de una mina. Estúpido. Me cansé de las formalidades. Váyanse todos a cagar". El propio Caiazza había dicho meses atrás que con Jimena Barón ya no se habla y que, además, se tienen bloqueados en las redes sociales. "Trato de no ver lo que hace, no me hace bien. Me separé. Necesitás tomar distancia un tiempo. Cada uno tomó su camino, por algo nos separamos”, había revelado.

Días atrás, Marcelo Tinelli mostró unas imágenes en las que se veía a Caiazza sumergido en una pileta de lona llena de hielo y Jimena aprovechó para contar una rara costumbre de su ex. “Al parecer, se la lleva a todos lados la pelopincho”, reveló la jurado y provocó la risa de todos los que estaban en el estudio. Por su parte, Federico Hoppe explicó que desde la producción llamaron al bailarín. pero que no los atendió. “Si no quiere ni venir al programa”, concluyó el conductor.