"Mauro la encierra, son tóxicos": la grave denuncia de la mamá de Wanda contra Icardi

Después de recibir su duro diagnóstico, Wanda Nara armó las valijas y partió una vez más rumbo a Turquía para acompañar a Mauro Icardi, quien renovó su contrato con el club de Estambul. La conductora de Masterchef viajó pese a la preocupación expresa de su madre, Nora Colosimo, quien considera que el padre de sus nietas Isabella y Francesca es violento y así se lo hizo saber a través de un audio de WhatsApp a su ex marido, Andrés Nara.

Corría diciembre del 2022. Andrés todavía disfrutaba del fugaz acercamiento con su hija mayor, después de más de siete años de peleas producto de la mala relación con el padre de sus nietas menores. Por ese entonces, la empresaria se encontraba en la Argentina por las grabaciones del reality de comida de Telefe y había confirmado una nueva separación. Y así, mientras el coqueteo con L-Gante oficiaba de cortina de hierro (y humo), puertas adentro se desataba una nueva interna familiar.

Tal y como confirmó el propio Andrés (antes de que su hija le pusiera un bozal legal), Nora Colosimo le manifestó en más de una ocasión su preocupación por el vínculo tóxico entre el futbolista y Wanda. Mientras Icardi intentaba reconquistar a su esposa y convencerla de instalarse junto a él en Turquía, la madre de las hermanitas Nara apeló a su ex para que la ayudara y lograr que la empresaria se radicara en la Argentina, muy lejos de su marido.

"Es toda una violencia que él le hace a ella", le reconoció Nora a Andrés en un filoso audio de WhatsApp. "No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía un contrato, tenía que venir (a la Argentina) a laburar y tuvo que llamar a toda la gente. Quedó mal y perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entendés?", sumó en un audio reproducido por el ciclo A la tarde.

En el audio, Nora confirmó el fuerte rumor que circuló después del fallido viaje de reconciliación a las Islas Maldivas, cuando Wanda debió suspender una importante producción de fotos que tenía pautada para el viernes 25 de noviembre del 2022 en la Argentina porque Icardi le escondió el pasaporte para impedir que dejara Estambul.

"Él ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice: 'Vení, vení que no hay problema. Traés a los chicos, que van a la escuela acá, continúan hasta mayo (mes en el que se le vencía el contrato) y vos cuando tenés que trabajar te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir. Ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta", le advirtió Colosimo a Andrés en el audio.

Pese a los ataques de Icardi -quien llegó incluso a realizar un vivo de Instagram junto a los hijos mayores de la empresaria en el que la acusó de mala madre por haber viajado a la Argentina a trabajar-, Wanda avanzó con sus planes: regresó al país, condujo Masterchef e incluso firmó más contratos con Telefe para trabajar todo el año que viene en la Argentina.

"No duermo con esto de Wanda, no duermo. No tengo paz. Esta pareja ya está quemada, no da más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Necesitan todo eso, es la verdad", cerró Nora en su audio.